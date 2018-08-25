Прокуратура Волгоградской области - в поисках хозяина свалки на ерике

Экология 25.08.2018 12:03
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25.08.2018 12:03
Прокуратура Среднеахтубинского района Волгоградской области все еще ищет хозяина мусорной свалки на ерике Обухов, о которой ИА «Высота 102» сообщало в публикации «В Волгоградской области и.о. прокурора района не увидел залежи мусора на ерике».
Напомним, весной 2018 года житель города обратился с письмом в прокуратуру Среднеахтубинского района, в котором рассказал о несанкционированном размещении отходов производства и потребления на земельном участке вблизи ерика Обухов, непринятии администрацией г. Краснослободска мер по ее ликвидации. Однако, ответственные лица провели обследование территории, прилегающей к ерику, и мусорной свалки не обнаружили.
Только после выхода вышеназванной статьи моментально был осуществлен выезд работников прокуратуры на место с участием заявителя и свалка «нашлась», но находится в нетронутом виде и по настоящее время.
Органы прокуратуры считают, что раз возможный собственник земельного участка, на котором расположена свалка, зарегистрирован в Ленинградской области, то и земельный участок «учтен в реестре федерального имущества МТУ Росимущества в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Хотя реестр федерального имущества единый (http://esugi.rosim.ru/) и земельные участки учитываются по месту их существования, как следует из Федерального Закона.
В настоящее время прокуратурой Среднеахтубинского района запрошены документы о юридическом или физическом лице, эксплуатирующем земельный участок, по итогам изучения которых будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Между тем мусорная свалка по прежнему «живет и здравствует».
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