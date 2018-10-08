Ситуация с мусорной свалкой на ерике Обухов в Среднеахтубинском районе, который власти обещали очистить от залежей бытовых отходов до конца второго квартала 2018 года, а потом вдруг резко передумали, обрастает новыми подробностями. Как сообщили ИА «Высота 102» жители, на днях выяснилось буквально следующее: земельный участок, на котором расположилась свалка, не принадлежит научно-исследовательскому институту - Волгоградской опытной станции - и не находится ни в какой аренде у физического лица. К такому выводу пришли представители управления Росимущества Волгоградской области после совместной выездной проверки с чиновниками Среднеахтубинского района данного земельного участка.

Ранее представители администрации вместе с прокуратурой Среднеахтубинского района утверждали, что этот земельный участок принадлежит данному институту, а сам собственник участка зарегистрирован в Ленинградской области: вот он, мол, и пусть очищает территорию. Более того, прокурором района было принято решение привлечь к ответственности директора филиала института за неисполнение требований предписания надзорного органа. Только непонятно, правда, почему.

«Ситуация со свалкой - будто какой-то детектив со многими неизвестными, а найти владельца, судя по всему, непосильная задача, будто он неуловимый Джо, - делятся среднеахтубинцы. - Обидно, что никому по сути нет дела ни до этой антисанитарии, ни до людей».

Напомним, «Высота 102» неоднократно рассказывала о данной экологической ситуации в материалах «В Волгоградской области и.о. прокурора района не увидел залежи мусора на ерике», «Прокуратура Волгоградской области - в поисках хозяина свалки на ерике», «Ищут пожарные, ищет полиция: Хозяин свалки на ерике в Волго-Ахтубинской пойме так и не обнаружился».

Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.















