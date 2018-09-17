Экология 17.09.2018 18:01
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17.09.2018 18:01
Неподдельный интерес вызвала у жителей Среднеахтубинского района информация, опубликованная на «Высоте 102» под заголовком «В Волгоградской области вынесли «приговор» трем стихийным свалкам». Речь шла о прокуратуре Котовского района, которая инициировала обращение в суд с иском к местным властям, и в настоящее время в населенных пунктах незаконные свалки ликвидируются под контролем надзорного органа.
«Видимо, в прокуратуре Котово совсем другие законы и было бы неплохо взять с них пример, - говорят жители. - Иначе чем тогда объяснить тот факт, что залежи мусора на ерике Обухов, с которыми представили надзорного органа «лично» знакомы, как лежали, так и лежат мертвым грузом, источая невыносимые «ароматы»?».
Напомним, что редакция дважды рассказывала о ситуации в пойме в материалах «В Волгоградской области и.о. прокурора района не увидел залежи мусора на ерике» l и «Прокуратура Волгоградской области - в поисках хозяина свалки на ерике». l
«Вместо того, чтобы навести порядок, наши органы прокуратуры считают, что раз возможный собственник земельного участка, на котором расположена свалка, зарегистрирован в Ленинградской области, то и земельный участок «учтен в реестре федерального имущества МТУ Росимущества в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Хотя реестр федерального имущества единый (http://esugi.rosim.ru/) и земельные участки учитываются по месту их существования, - жалуются жители. – Так что, когда найдется хозяин свалки, на которого кивают в прокуратуре, когда будет принято решение и будет ли в ближайшее время принято вообще – по-прежнему непонятно. Но скоро мы вообще погрязнем в мусорном коллапсе, уничтожающем и нас, и экологию», - заключили среднеахтубинцы.
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.
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