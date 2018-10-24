



Сегодняшнее заседание по громкому делу о гибели в ДТП семьи из четырех человек, в чем обвиняют молодогвардейца Рената Булатова, не обошлось без сенсаций. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области, адвокат Рената Булатова предоставил расписки от стороны, признанной потерпевшей, родственников погибшей семьи Перчиевых, в которых они заявляют, что не имеют материальных и моральных претензий к подсудимому. Также были представлены денежные расписки, однако суммы, фигурировавшие в них, озвучены не были. Ранее, как сообщало ИА «Высота 102», родственники погибших супругов отказывались от предложений со стороны представителей обвиняемого от возмещения материального ущерба.

К слову, на сегодняшнем заседании подсудимый Булатов вновь попросился под домашний арест. Против выступил адвокат потерпевших и прокурор. По мнению первого, преступление, в котором обвиняют молодогвардейца, обернулось большим количеством жертв. Прокурор также считает, что Булатова нужно оставить в СИЗО. Судья запросила дополнительные материалы о характеристике личности Рената Булатова - с места учебы и работы.

Напомним, 10 августа 2018 года в 21:49 22-летнний активист «Молодой Гвардии» Ренат Булатов двигался на внедорожнике по трассе в поселке Средняя Ахтуба. При обгоне его автомобиль на встречной полосе столкнулся с легковушкой под управлением 39-летнего жителя Волжского. В результате ДТП водитель, его 33-летняя жена,а также дочери 5 и 7 лет погибли на месте.