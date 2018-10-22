Экономика

Депутатам рассказали, сколько миллионов получают «фотоохотники» на дорогах Волгоградской области

Экономика 22.10.2018 13:35
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22.10.2018 13:35


Работа передвижных камер фотовидеофиксации на дорогах области недешево обходится бюджету Волгоградской области. В 2018 году  заключено два контракта с коммерсантами, которые должны получить вкупе 34,3 млн рублей. Об этом в своем официальном письме депутатам областной думы рассказал временно исполняющий председателя комитета информационных технологий региона Алексей Кидалов, сообщает ИА «Высота 102». На предыдущем заседании регпарламента народные избранники горячо обсуждали вопрос правомерности установки на трассах области фотоаппаратов на штативах, которые фиксируют нарушение водителями правил ПДД. Некоторые думцы, впрочем, заявили, что с пониманием относятся  к данной практике. Так, зампредседателя заксобрания Сергей Горняков, который проживает в Урюпинске и часто ездит по московской трассе в Волгоград, признался, что «фотоохота» дисциплинирует автовладельцев.
Тем не менее, народным избранникам оказалось крайне интересно, кто эти люди, арендующие камеры фиксации и каким образом регламентирована их работа. Руководитель профильного областного комитета в официальном обращении к депутатам пояснил, что оператором комплексной информационной системы видеонаблюдения региона является ГКУ «Безопасный регион». Именно это учреждение на конкурсной основе заключает госконтракты на «обслуживание и эксплуатацию передвижных комплексов фотофиксации». Всего в собственности казенного учреждения - 39 таких аппаратов, из которых в данный момент используется 26, остальные - в ремонте. Точки размещения передвижных камер определяет ГИБДД. Сотрудники «Безопасного города» при помощи специальных программ проверяют подрядчика на предмет соблюдения им мест дислокации оборудования, правильности его настройки и продолжительности рабочего времени. 
Отснятые фото- и видеофайлы передаются в ГКУ «Безопасный регион» по защищенным каналам связи. Обработкой материалов занимаются уже сотрудники центра автоматической фиксации административных правонарушений в области ПДД УГИБДД ГУ МВД по региону. Это же подразделение полиции выносит постановления о привлечении к ответственности автонарушителей.

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