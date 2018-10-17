Происшествия 17.10.2018 15:53
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17.10.2018 15:53
Установлена личность молодого человека, пришедшего в Керченский политехнический колледж непосредственно перед происшествием, которое изначально назвали терактом, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой официального представителя СКР Светлану Петренко. Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что молодой человек - студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство.
В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст.205 УК РФ (террористический акт) переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом). Тело Владислава Рослякова с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. По данным СКР, на данный момент известно о 17 погибших. Первоначальный осмотр тел говорит о том, что люди скончались от огнестрельных ранений.
Фото kerch.com.ru
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