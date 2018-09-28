



Сегодня в ЖД больнице Волгограда у палаты, где находится осужденный главный врач клиники "Изабелла" Марсело Нтире, выставили круглосуточный конвой. Как стало известно ИА "Высота 102", сотрудники ФСИН заступили на дежурство в больнице сразу после того, как Волгоградский областной суд вынес решение об аресте врача. Нтире взяли под стражу на 3 месяца. Как только врачи разрешать своему пациенту покинуть лечебное учреждение, его конвоируют в СИЗО №1. По информации "Высоты 102", пока о выписке Нтире речи не идет - состояние здоровья не позволяет.

Напомним, что сегодня Волгоградский областной суд удовлетворил ходатайство гособвинения о заключении под стражу Марсело Нтире, который пытался обжаловать свой приговор, но не являлся в суд по причине болезни.

Главврача клиники "Изабелла" в июне текущего года Центральный районный суд приговорил к трем годам колонии общего режима за нарушение правил безопасности, повлекших смерть 23-летней Марии Делюкиной. Также он должен выплатить миллионную компенсацию ее родственникам.

Операцию девушке по коррекции подбородка Нтире проводил в ноябре 2016 года. После введения анестетиков у пациентки началась острая аллергическая реакция. Вызвали скорую помощь, но девушка скончалась до приезда "неотложки". Приговор в силу еще не вступил, так как Марсело Нтире пытается его обжаловать. Все это время он находился под подпиской о невыезде. На первое заседание суда, где рассматривалась его жалоба на приговор, пластический хирург не пришел, так как попал в больницу. По этой же причине он пропустил несколько заседаний, после чего было принято решение об аресте.



