Общественница из Волгоградской области рассказала о пенсионной поддержке на конференции ОБСЕ в Варшаве

Член Общественной палаты России и Волгоградской области Светлана Казаченок приняла участие в работе нескольких круглых столов на конференции ОБСЕ в Варшаве. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в пресс-службе ОП России.

Участники встречи обсуждали изменения пенсионного законодательства страны: один из круглых столов был посвящен поддержке и защите граждан России в зрелом возрасте.

Светлана Казаченок ознакомила участников с различными общественными практиками поддержки людей зрелого возраста в России, в том числе в Волгоградской области. Речь также шла о государственной поддержке женщин и мужчин, которые достигли 55 и 60 лет соответственно.

«Это льготы по налогу на недвижимость и по оплате коммунальных услуг, бесплатный проезд на городском транспорте в некоторых регионах», — пояснила Казаченок.

Кроме того, член ОП РФ рассказала о том, как российские НКО занимаются организацией досуга для людей старшего возраста, их профессиональным переобучением, в том числе при поддержке президентских грантов.

Казаченок изложила 27 вопросов к правительству от Общественной палаты РФ о будущем пенсионной системы. Она заявила, что в обращении президента Владимира Путина многие пожелания общественников были учтены, говорится в сообщении.

Также дискуссии были посвящены защите прав представителей СМИ и положению журналистов в Латвии и Украине, деятельности женщин, работающих в системе правосудия и другие.