В центре Волгограда "зачистят" территорию от самостроя









Решение о сносе двух самовольных объектов в центре Волгограда приняла районная администрация. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы, демонтажу подлежит часть пристройки к кафе "Saperavi" на пересечении ул. Комсомольской и ул. маршала Чуйкова. Площадь самовольно установленного нестационарного объекта составляет 17,7 кв.м.

"Зачистку" проведут и возле остановки "Мамаев курган", где недавно был установлен киоск с вывеской "Put in Shake". Как оказалось, этот киоск появился здесь незаконно. Прежде чем вмешаются власти, собственникам будет предложено снести эти объекты самостоятельно в пятидневный срок.



