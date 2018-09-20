В центре Волгограда "зачистят" территорию от самостроя

Общество 20.09.2018 16:53
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20.09.2018 16:53
Решение о сносе двух самовольных объектов в центре Волгограда приняла районная администрация. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы, демонтажу подлежит часть пристройки к кафе "Saperavi" на пересечении ул. Комсомольской и ул. маршала Чуйкова. Площадь самовольно установленного нестационарного объекта составляет 17,7 кв.м.
"Зачистку" проведут и возле остановки "Мамаев курган", где недавно был установлен киоск с вывеской "Put in Shake". Как оказалось, этот киоск появился здесь незаконно. Прежде чем вмешаются власти, собственникам будет предложено снести эти объекты самостоятельно в пятидневный срок.
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