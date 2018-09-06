



Облизбирком отказал в регистрации еще одной региональной подгруппы участников референдума по вопросу о пенсионном возрасте. Как сообщили ИА «Высота 102» в избирательной комиссии, отказ обусловлен тем обстоятельством, что «17 августа уже была зарегистрирована региональная подгруппа, а иная подгруппа представила документы по такому же по смыслу и содержанию вопросу». Это обстоятельство, согласно федеральному законодательству, не дает права облизбиркому удовлетворить ходатайство о регистрации иной подгруппы, подчеркнули в комиссии.

Иная подгруппа – это волгоградские коммунисты, которые первыми заговорили о необходимости провести референдум по волнующему многих россиян вопросу. Однако их опередили. Так, 15 августа документы с ходатайством от группы численностью 136 человек были поданы в облизбирком, а через два дня эта подгруппа была зарегистрирована. Волгоградские коммунисты подали документы в облизбирком 24 августа. Как уже сообщало ИА «Высота 102», представителями зарегистрированной группы оказались заслуженный врач России Антонина Боязитова, президент автономной некоммерческой организации социальной поддержки семьи "Семья" Ирина Терещук, а также Анастасия Шейкина.

Для вынесения на референдум они предложили следующую формулировку вопроса: «Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».

К слову, во многих регионах России повторяется та же ситуация - коммунистов опережают другие инициативные группы, на основании чего представителям КПРФ отказывают в праве организации референдума о пенсионной реформе.











