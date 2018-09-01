Волгоградский завод «Химпром» продают с молотка





Производственный комплекс признанного банкротом предприятия ВОАО «Химпром» выставлен на продажу, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные всероссийской электронной торговой площадки. Начальная сумма, с которой 3 сентября начнется закрытый конкурс с открытой формой представления предложений о цене – 3 миллиарда 820 миллионов 709 тысяч 43 рубля и 97 копеек. Срок окончания представления заявок на участие - 8 октября 2018 года. Сами торги и подведение их итогов состоятся 9 октября. Сообщается, что условиями конкурса являются обязательства покупателя: обеспечить сохранение целевого назначения имущества и имущества мобилизационного назначения предприятия - должника; выполнять договоры, связанные с выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности РФ, не препятствовать уполномоченным органам власти и юридическим лицам выполнять работы направленные на утилизацию химических отходов и ликвидацию экологического вреда, накопленного от предыдущей деятельности, выполнять в полном объеме обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Среди самых крупных кредиторов предприятия- банкрота: ОАО «Нижноватом-энергосбыт» (размер установленной задолженности около 1 млрд 700 млн рублей), а также УФНС России по Волгоградской области (более 800 млн рублей) и ПАО «МРСК Юга» в лице филиала «Волгоградэнерго» (263 с лишним млн руб).

Сообщения о том, что практически остановивший свою деятельность гигант химической промышленности завод «Химпром» «вот-вот расправит плечи» периодически появляются в региональной прессе со ссылкой на итоги различных совещаний и переговоров с участием первых лиц области и потенциальных инвесторов. Однако, на сегодняшний день ни о каких конкретных подписанных договорах и тем более о старте реализации планов по запуску новых производственных площадок, ничего не известно.



