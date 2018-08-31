Общество

«Пенсионные стройки»: в Волгоградской области на здания УПФР продолжают уходить миллионы

Общество 31.08.2018 11:35
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31.08.2018 11:35


В Волгоградской области продолжают модернизировать и ремонтировать здания управлений пенсионного фонда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, последние размещения на подготовку проектов ремонта зданий датируются 30 августа. Так, предстоит провести капремонт здания управления пенсионного фонда в Ворошиловском районе Волгограда, в Чернышковском  и Новоаннинском районов. На подготовку проектов выделено около 1 миллиона рублей. В 1,3 миллиона рублей обойдется также модернизация телефонной связи в здании УПФР Красноармейского района Волгограда. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в этом году на модернизацию зданий пенсионного фонда в Волгоградской области ушло более 30 миллионов рублей. Еще столько же было потрачено в 2016 году. 
Между тем, напомним, президент Владимир Путин 29 августа выступил с видеообращением к россиянам по поводу предстоящей пенсионной реформы. В частности, рассуждая, где можно взять средства на выплату пенсий, он коснулся вопроса собственности пенсионного фонда. И признался: «Они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю».
Однако, судя по всему, и после выступления президента в Волгоградской области не собираются отказываться от расходов на ремонт зданий. При этом посетители этих заведений отмечают, что и в настоящее время они имеют привлекательный вид и «никто не сидит в мрачных подвалах». 

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