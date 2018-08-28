Всем миром на борьбу: В Волгограде обсуждают болезнь 21 века – СПИД

Сегодня в Волгограде впервые проходит масштабное совещание, в котором участвуют представители СПИД-центров и региональных органов власти в сфере охраны здоровья двух федеральных округов - Южного и Северо-Кавказского. Как заявил ИА «Высота 102» главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции минздрава России, профессор Евгений Воронин, волгоградский регион является сегодня одним из лидеров среди субъектов Российской федерации в области реализации государственной стратегии противодействия ВИЧ-инфекции.

«Я имею в виду и охват тестирования, где самый высокий показатель - более 24%, и охват терапией – более 65%, а по России он составляет более 53%, - подчеркнул Воронин. - Поэтому мы говорим сегодня не об абстрактных вещах, а имеем возможность привести в пример регион, который реально реализует мероприятия по борьбе и профилактике данного заболевания».

Выступая перед участниками, заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Шкарин отметил, что сегодня одна из задач – выработка конкретных решений по дальнейшей стабилизации ситуации. «На сегодняшний день регион входит в число 20 лучших территорий страны по выявлению вич-инфекции и снижению количества инфицированных. Однако эта болезнь может коснуться каждого. Поэтому тестирование на ВИЧ-инфекции в регионе бесплатное, его можно провести в любое время. В октябре текущего года стартует федеральный проект минздрава – «Вич-экпедиция», который позволит протестировать максимальное количество жителей».

В любом случае, как подчеркнула председатель комитета по охране здоровья волгоградской облдумы Наталья Семенова, бороться с этим опасным недугом нужно всем миром, и у региона здесь - самые радужные перспективы.

Подробности – в материале информагентства.