Всем миром на борьбу: В Волгограде обсуждают болезнь 21 века – СПИД

Здравоохранение 28.08.2018 12:33
541 0
28.08.2018 12:33
Сегодня в Волгограде впервые проходит масштабное совещание, в котором участвуют представители СПИД-центров и региональных органов власти в сфере охраны здоровья двух федеральных округов - Южного и Северо-Кавказского. Как заявил ИА «Высота 102» главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции минздрава России, профессор Евгений Воронин, волгоградский регион является сегодня одним из лидеров среди субъектов Российской федерации в области реализации государственной стратегии противодействия ВИЧ-инфекции.
«Я имею в виду и охват тестирования, где самый высокий показатель - более 24%, и охват терапией – более 65%, а по России он составляет более 53%, - подчеркнул Воронин. - Поэтому мы говорим сегодня не об абстрактных вещах, а имеем возможность привести в пример регион, который реально реализует мероприятия по борьбе и профилактике данного заболевания».
Выступая перед участниками, заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Шкарин отметил, что сегодня одна из задач – выработка конкретных решений по дальнейшей стабилизации ситуации. «На сегодняшний день регион входит в число 20 лучших территорий страны по выявлению вич-инфекции и снижению количества инфицированных. Однако эта болезнь может коснуться каждого. Поэтому тестирование на ВИЧ-инфекции в регионе бесплатное, его можно провести в любое время. В октябре текущего года стартует федеральный проект минздрава – «Вич-экпедиция», который позволит протестировать максимальное количество жителей».
В любом случае, как подчеркнула председатель комитета по охране здоровья волгоградской облдумы Наталья Семенова, бороться с этим опасным недугом нужно всем миром, и у региона здесь - самые радужные перспективы.
Подробности – в материале информагентства.
Реклама
Популярное по теме
27.08.2018 15:53
16377 11
10.08.2018 17:47
1174 3
07.08.2018 17:34
952 0
Хирург из Новосибирска прооперировал жительницу Волгограда, которой сын искал лекарство по объявлениям27.08.2018 15:53
Здравоохранение 27.08.2018 15:53
21555 11 Обсудить
В трех медучреждениях Волгоградской области будут новые главврачи24.08.2018 11:09
Здравоохранение 24.08.2018 11:09
10284 11 Обсудить
В Волгоградскую область поступила первая партия противогриппозной вакцины21.08.2018 17:38
Здравоохранение 21.08.2018 17:38
2717 0 Обсудить
В Волгоградской области спроектируют 19 новых ФАПов15.08.2018 06:38
Здравоохранение 15.08.2018 06:38
6265 0 Обсудить
В Волгоградской области зарегистрировано три случая заболевания болезнью Лайма10.08.2018 17:47
Здравоохранение 10.08.2018 17:47
6046 3 Обсудить
В Федеральный центр трансплантации почки и диализа в Волжском закупают оборудование07.08.2018 17:34
Здравоохранение 07.08.2018 17:34
5097 0 Обсудить
Новое отделение скорой помощи волгоградской больницы № 25 приняло более девяти тысяч пациентов27.07.2018 17:28
Здравоохранение 27.07.2018 17:28
7749 0 Обсудить
Выдающийся волгоградский врач отмечает юбилей25.07.2018 04:49
Здравоохранение 25.07.2018 04:49
4716 0 Обсудить
В Волгограде в дни ЧМ-2018 пассажиры 592 самолетов прошли проверку на инфекции19.07.2018 15:53
Здравоохранение 19.07.2018 15:53
4518 0 Обсудить
В Волгоградской области 8 человек слегли с лихорадкой после укуса клещей10.07.2018 12:46
Здравоохранение 10.07.2018 12:46
9446 1 Обсудить
Кровь губернатора Волгоградской области исследуют в новой лаборатории06.07.2018 12:59
Здравоохранение 06.07.2018 12:59
6567 18 Обсудить
Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль для двух предприятий в Волгоградской области03.07.2018 05:40
Здравоохранение 03.07.2018 05:40
6410 11 Обсудить
В Волгограде вылечили и проводили всех больных болельщиков29.06.2018 12:37
Здравоохранение 29.06.2018 12:37
4711 2 Обсудить
Волгоградские онкологи проводят диагностику и лечение на самом современном уровне28.06.2018 04:34
Здравоохранение 28.06.2018 04:34
6251 0 Обсудить
В Волгоградской области онкобольному врачи не выписывали рецепты на лекарства25.06.2018 16:32
Здравоохранение 25.06.2018 16:32
4306 2 Обсудить
Реклама