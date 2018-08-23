В Волгограде водителей просили просигналить против пенсионной реформы

Сегодня в Тракторозаводском районе Волгограда прошла серия одиночных пикетов против повышения пенсионного возраста. Как сообщили ИА «Высота 102» в обкоме КПРФ, активисты с плакатами «КПРФ против пенсионной реформы. Просигналь» стояли на обочине первой продольной в микрорайоне Спартановка и нашли поддержку у водителей проезжающих автомобилей.

Это уже вторая подобная акция протеста, организованная местными комсомольцами и коммунистами. Первая прошла 17 августа в Волжском. Проезжающие водители также наблюдали на обочинах дорог молодых людей с плакатами, на которых был изображен призыв - поддержать КПРФ в ее борьбе против пенсионной реформы. Для выражения одобрения этого лозунга автомобилистам надо было всего лишь подать звуковой сигнал, что они охотно и делали.

Напомним, в Волжском продолжается сбор подписей против пенсионной реформы: акция стартовала 14 июля и за это время в Волжском было собрано более 15 тысяч автографов горожан, не согласных с повышением возраста выхода на пенсию и ставили свои подписи под требованием провести референдум по отмене непопулярного законопроекта о пенсионной реформе. Этой теме будет посвящен митинг, который пройдет в Волжском в конце августа. Между тем, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов сообщения СМИ о том, что Владимир Путин может объявить о смягчении предлагаемых правительством изменений в пенсионное законодательство.



