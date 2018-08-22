Общество

В МУП «Метроэлектротранс» Волгограда грядут очередные сокращения

Общество 22.08.2018 11:16
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22.08.2018 11:16


Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» обеспокоены очередными изменениями в штатной структуре предприятия. «Снова грядут сокращения, уже третий раз за последние три года, - рассказал один из водителей трамвая. – Теперь хотят убрать дежурных на станциях. Люди напуганы: зарплата и так небольшая, теперь вообще без работы некоторые останутся».
В пресс-службе администрации Волгограда пояснили, что реорганизация в МУП «Метроэлектротранс» связана с созданием с 1 сентября обособленного подразделения – трамвайного парка. Сформировано оно будет на базе двух депо – № 5 на ул. Верхоянской, 12 в Краснооктябрьском районе и № 2 на ул. Ангарской, 52 в Дзержинском районе. «Новое подразделение создается в целях централизации управления и сокращения расходов на административно-управленческий персонал и дублирующие должности», - уточнили в мэрии.
Основные задачи трамвайного парка – обеспечение пассажирских перевозок трамваями, техническое обслуживание и ремонт вагонов. Централизация произойдет на базе депо №5, куда в 2018 году поступило 53 трамвая, в том числе 20 новых вагонов производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. «Создание нового подразделения позволит повысить качество технического обслуживания электротранспорта – на балансе двух депо сейчас находится 324 пассажирских вагона и 21 единица специального подвижного состава. При создании оргштатной структуры нового подразделения на отдельных участках будет введена классическая 5-дневная рабочая неделя для сотрудников, обслуживающих подвижной состав. Ранее график работы технических специалистов составлял 2/2», - говорится в комментарии.
В рамках проводимых мероприятий реорганизация будет проведена и среди сотрудников административно-управленческого персонала – упраздняются должности начальника депо, заместителя руководителя по эксплуатации, главного инженера, кадровой и экономической службы. Также переход на 5-дневную рабочую неделю позволит повысить производительность труда действующего персонала, в связи с чем ряду сотрудников уже предложено трудоустроиться в МУП ВПАТП №7 на аналогичные рабочие позиции, пояснили в администрации города. 
Между тем, напомним, МУП «Метроэлектротранс» запросило разрешения депутатов гордумы на получение очередного кредита в размере 250 миллионов рублей. Причина – недостаток средств из-за отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности. Так, по итогам за 1 квартал 2018 года МУП «МЭТ» получен убыток в размере 38,3 млн.рублей. Кредитные средства, которые желает получить пассажирское предприятие, должны пойти на зарплату, оплату электроэнергии и топлива. В нелегком финансовом положении находится и другое автотранспортное предприятие города – МУП «ПАТП №7».

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