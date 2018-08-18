Экономика 18.08.2018 17:29
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18.08.2018 17:29
Городские округа Михайловка и Фролово получат из бюджета региона около 7,8 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, деньги предназначены для развития малого и среднего предпринимательства. Михайловке выделено около 4,1 миллиона рублей, Фролово – 3,6 миллиона рублей. Напомним, Фролово и Михайловка были признаны моногородами постановлением правительства России в 2014 году. Всего в стране таких муниципальных образований – 313. Статус моногородов позволяет им рассчитывать на господдержку в развитии социальной и экономической сфер.
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