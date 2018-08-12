Общество

Детские и спортивные площадки в Волгограде - угроза для жизни

Общество 12.08.2018 10:08
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12.08.2018 10:08



На детских и спортивных площадках на популярных общественных территориях в Волгограде – в городском саду, Комсомольском, парке Дружбы, перед музеем «Россия – моя история», в парке «Семейный» - присутствуют опасные элементы. Об этом ИА "Высота 102" заявили в реготделении ОНФ, активисты которого продолжают рейды в рамках всероссийской акции «Безопасность детства». 
Так, на детской игровой площадке в парке Дружбы практически все малые формы, сделанные из пластика, имеют сломанные детали, дыры и трещины. Некоторые детали утрачены полностью или имеют острые края. Очевидно, что пластик, из которого выполнены данные малые формы, уже выработал свой эксплуатационный срок. Также на территории парка есть несколько лавочек с полностью отломанными спинками.


Даже на игровой зоне у музея «Россия – моя история», которая в целом в хорошем состоянии, общественники обнаружили территорию, которая посыпана гравием с примыкающих клумб, что может стать причиной травмы ребенка. Также на площадке отсутствуют несколько качелей, видны только оставшиеся от них крепления.
Проблема с качелями и в Комсомольском саду: классические подвесные сломаны, в гнезде вырвана сетка.

 

Что касается Дзержинского района, то здесь основные недочеты касаются отсутствия заглушек на деревянных малых формах игровой площадки. И это не единичный случай, заглушки сломаны, болты торчат почти на каждом игровом объекте. На площадке для занятий паркуром на стене для скалолазания повреждена часть необходимых элементов и есть дефект напольного покрытия. Другая, менее посещаемая, но также большая часть парка, практически не благоустроена: покореженный асфальт на пешеходных дорожках, старые сломанные лавочки и урны, торчащие из земли железные штыри, около детской игровой площадки вскрытый электрощит.
«Несмотря на то, что все обнаруженные недостатки на первый взгляд не являются существенными, каждая такая мелочь, как торчащая из-под земли арматура или болт на фигуре детского городка может быть обстоятельством, угрожающим жизни и здоровью ребенка. Ведь дети не обращают внимания на такое, на это должны обратить внимание мы, взрослые. Информация обо всех обнаруженных нами недостатках в местах массового отдыха и досуга детей Центрального и Дзержинского районов Волгограда будет направлена в адрес регионального уполномоченного по правам ребенка», – сообщил представитель команды «Молодежки ОНФ» в Волгоградской области Сергей Горбунов.

 

Всероссийская акция «Безопасность детства» инициирована аппаратом уполномоченного по правам ребенка при президенте Российской Федерации и «Молодежкой ОНФ». Волгоградские общественники продолжат проводить рейды по местам отдыха детей до конца августа, а затем проведут серию повторных рейдов, чтобы убедиться в устранении недостатков.
Напомним, ранее в двух крупных парковых зонах Краснооктябрьского района Волгограда – парке имени Юрия Гагарина и парке имени 70-летия Победы - представители общероссийского народного фронта также выявили потенциально опасные конструкции, а особо опасные места огородили лентами.




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