Аналитика

В Волгоградской области выявили вредные для здоровья рабочие места

Аналитика 09.08.2018 11:04
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09.08.2018 11:04


Вредные условия труда на предприятиях и в организациях Волгоградской области выявлены на 3 тыс. 909 рабочих местах, где трудятся 6 тыс. 83 работника, в том числе 2 тыс. 210 женщин. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете по труду и занятости населения Волгоградской области, всего во втором квартале специальная оценка условий труда была проведена на 16 тыс. 40 рабочих местах у 600 работодателей Волгоградской области, где трудятся свыше 22 тыс. человек. 
По результатам проверок доля рабочих мест с вредными и опасными условиями труда остается высокой в организациях здравоохранения и предоставления социальных услуг – 49%. В организациях транспорта и связи - 35%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 34%, в обрабатывающих производствах – 32%, в организациях по добыче полезных ископаемых – 31%. Выявлено 4 рабочих места с опасными условиями труда на станциях по борьбе с болезнями животных. 
Вместе с тем наибольшее число составляют рабочие места с допустимыми условиями труда: их доля от общего количества рабочих мест составляет 78,5%, подчеркнули в комитете.  

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