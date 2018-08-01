В Волгограде металлургам повысили зарплату

Экономика 01.08.2018 14:03
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01.08.2018 14:03
С сегодняшнего дня на заводе «Красный Октябрь» в Волгограде повысили зарплату, но не всем. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, индексирована заработная плата (оклады) на 10% линейным руководителям (старшим мастерам, мастерам, начальникам смен), а также рабочим основных и вспомогательных цехов. На заводе рассматривают возможность повышения окладов с октября 2018 года еще на 10%, заявили в администрации предприятия.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о волнениях, которые происходили на заводе в связи с остановкой ЭСПЦ-2 перед чемпионатом мира по футболу. Люди жаловались на проблемы с выплатой зарплатой, также переживали за сохранность своих рабочих мест. ЭСПЦ-2, «знаменитый» производитель оранжевого дыма, был остановлен в связи с работами по установке сухой газоочистки. Первый этап работ закончился в конце июля.
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