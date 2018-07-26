Общество 26.07.2018 13:30
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26.07.2018 13:30
Жители Ерзовки Городищенского района Волгоградской области приступают к сбору подписей с требованием восстановить в должности уволенного директора Ерзовской школы Дмитрия Монастырёва. Как рассказали ИА «Высота 102» родители детей, которые здесь учатся, после прихода на пост директора Дмитрия Монастырёва в Ерзовскую школу стали возвращаться дети, которые ездили на учебу в Городище. «Это интеллигентный человек, из учительской династии, и компетентный специалист с хорошим образованием, - рассказали они. – Его увольнение – это «козни» руководства района, которому он пришелся не ко двору». Так отреагировали жители Ерзовки на увольнение директора школы, который, как следовало из пресс-релиза прокуратуры Волгоградской области, выплачивал своим родственникам, работающим в образовательном учреждении, щедрые премиальные.
Между тем, Дмитрий Монастырёв сообщил корреспонденту ИА «Высота 102», что уже обжаловал свое увольнение в Городищенском районном суде. По его словам, все началось «с политики». «Недавно у нас были выборы в Ерзовскую городскую думу, - рассказал Дмитрий Викторович. - Я, как член партии «Единая Россия», был в списках партии, однако потом меня оттуда исключили. Но я пошел на выборы как самовыдвиженец – и победил, стал депутатом. Видимо, это не понравилось старшим товарищам по партии». Бывший директор школы считает, что он стал жертвой «заговора физкультурников». «Директором школы руководство района назначило Виктора Мединцова, которого я когда-то брал на работу физруком. Мало того, бывший физрук и Светлана Рассадникова, руководитель отдела образования администрации Городищенского района. И это еще не все – руководитель Городищенской думы Александр Тулупов – тоже по профессии физкультурник. Но это, как говорится, нюансы. Главное – я считаю, что опорочили мое имя, а свою честь и достоинство я намерен защищать».
По поводу премий, которые получали его родные, Дмитрий Викторович пояснил следующее: «Да, в школе работают мои брат и сестра в школе, они закончили педагогический университет. До того, как я пришел в школу, моя сестра была завучем, но я тут же ее перевел обычным учителем, как и было положено по закону. Но работать рядовыми сотрудниками родные руководителя могут. А любой руководитель вправе поощрять своих подчиненных соответственно оценке их труда. Так что я не сделал ничего противозаконного. Но за это мне сначала объявили выговор, а уже через неделю уволили за то, что школьный автобус вышел на линию без техосмотра. Но у меня есть на это аргументы, которые я приведу в суде».
Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», жители Ерзовки намерены обратиться и к руководству регионального отделения «Единая Россия», чтобы они защитили члена своей партии от необоснованных, как они считают, претензий.
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