В Волгограде внеплановую проверку Росприроднадзора признали "вне закона"





Управлением Росприроднадзора по Волгоградской области допущены нарушения законодательства о правах предпринимателей. Как сообщил ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко, вопросы у надзорного ведомства возникли к внеплановой проверке ООО "ЭкоЮг". Так, установлено, что Росприроднадзором указаны ненадлежащие основания для проведения проверки, затребованы излишняя документация, не входящая в предмет и период проверки. В адрес управления было внесено представление об устранении нарушений. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а также возбуждено административное производство по ст. 5.59 КоАП РФ за нарушение порядка рассмотрения обращений в отношении заместителя руководителя управления. Арбитражный суд Волгоградской области поддержал позицию природоохранной прокуратуры о незаконности вынесенного распоряжения о проведении проверки. Действия управления Росприроднадзора по Волгоградской области признаны незаконными в части ненадлежащего указания оснований проведения проверки и в части истребования излишних документов, представление которых необходимо в рамках проводимой проверки. Апелляционная инстанция оставила решение без изменения, оно вступило в законную силу.



