Общество

На митинге против пенсионной реформы в Калаче-на-Дону потребовали роспуска Волгоградской областной думы

Общество 14.07.2018 17:05
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14.07.2018 17:05


Более 350 человек присутствовали сегодня на прошедшем в Калаче-на-Дону митинге против повышения пенсионного возраста, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на организаторов. На акцию так и не пришли глава Калачевского муниципального района Петр Харитоненко и депутат Волгоградской областной думы Александр Махин, которым организаторы отправили официальные приглашения. Как рассказал ИА «Высота 102» первый секретарь Калачевского райкома партии Виталий Шматков, земляки хотели, чтобы депутат облдумы Махин посмотрел им в глаза и объяснил, почему вместе с большинством коллег по регпарламенту проголосовал за поддержку законопроекта правительства о пенсионной реформе. На митинге была принята резолюция. Митингующие в том числе потребовали следующее:
 «1. Правительству страны – необходимо отозвать законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий.
2. Государственной Думе – не принимать решения о повышении пенсионного возраста.
3. Совету Федерации – не утверждать указанный законопроект.
4. Для пополнения пенсионного фонда необходимо создать в РФ 100% занятость всех способных к трудовой деятельности граждан, в том числе пенсионного возраста.
5. Для 100% занятости и создания рабочих мест необходимо создать новые предприятия, в том числе и бюджетные.
6. Необходимо вывезти бизнес из тени.
7. Улучшение медицинского обслуживания, в частности, онкобольных (открыть в Калаче – на –Дону онкодиспансер).
8. Президенту РФ – необходимо объявить мораторий на повышение пенсионного возраста, тарифов на энергоносители и ЖКХ.
9. Мы требуем о проведении Всероссийского референдума по вопросу законопроекта о повышении пенсионного возраста»(орфография и пунктуация авторов резолюции сохранены – прим. ред. ИА «Высота 102»).
По итогам митинга к резолюции был также добавлен пункт с требованием роспуска Волгоградской областной думы. Калачевский райком КПРФ уже в понедельник намерен подать заявку на разрешение присоединиться 28 июля к всероссийскому митингу по вопросу планируемой пенсионной реформы.
Пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе страны правительство внесло в Госдуму 16 июня. Реформа предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Положительные отзывы на законопроект поступили из почти всех субъектов РФ, в том числе пенсионную реформу большинством голосов поддержали депутаты Волгоградской областной думы. С критикой предполагаемого повышения пенсионного возраста выступили лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и руководитель фракции КПРФ в ГД Геннадий Зюганов. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что до рассмотрения в первом чтении законодательные инициативы будут всесторонне обсуждаться. Предположительно, первое чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста может состояться после 20 июля - до окончания весенней сессии Госдумы. Завершить работу над резонансным законопроектом депутаты могут уже осенью.

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