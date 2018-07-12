Политика 11.07.2018 14:00
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11.07.2018 14:00
В полемику с одним из депутатов Волгоградской гордумы вступил сегодня замгубернатора Александр Блошкин. Областной чиновник присутствовал на последнем для пятого созыва представительного собрания заседании. Господина Блошкина зацепили слова нардепа, раскритиковавшего работу власти по благоустройству города. «Я могу еще 10, а может быть 20, а может быть 100 мест привести, где, к сожалению, в Волгограде некомфортно. Это так», - сделал неожиданное признание вице-губернатор. Называть конкретные адреса он не стал, а призвал депутатов посмотреть на ситуацию «в динамике». «Посмотрите на то, что сделано за четыре года – каким Волгоград был в 2014 году и каким стал. Это совершенно другой город и вы это прекрасно понимаете. А выступить и сказать, что там и там плохо, может каждый», - вступился за органы местного самоуправления главный куратор внутренней политики региона. Колоссальные перемены в городе у Блошкина ассоциируются с новым стадионом, новыми дорогами, парками, музеем «Россия – моя история», обновленной поймой реки Царица и «многим-многим другим».
Блошкин выразил надежду, что вместе с новым созывом власти города и региона продолжат приводить в порядок город-герой. А в самом конце выступления чиновник слегка «проговорился», предсказав исход выборов в городскую думу.
«Многие из вас, как я понимаю, в этот созыв попадут», – уверен заместитель главы региона.
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