В Волгограде "раздвоенный" маршрут скоростного трамвая станет единым





В Волгограде на следующей неделе вводится единый маршрут на линии скоростного трамвая. Как пояснил ИА «Высота 102» глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, больше не будет необходимости пересаживаться из одного состава в другой при поездке от Тракторозаводского района до Тулака, не придется дважды оплачивать проезд. «Это еще один результат нашей системной работы по формированию комфортной для волгоградцев городской среды», - подчеркнул он.

Напомним, вторая очередь скоростного трамвая с тремя станциями открылась в 2011 году. И уже тогда горожане задавались вопросом, почему, следуя по одной линии, им приходится тратить время и деньги на пересадку с трамвая на трамвай. «Для открытия единого маршрута необходим был новый подвижной состав, на который ни в те годы, ни в последующие из бюджета денег не выделялось. Плановое обновление трамвайного парка в Волгограде прекратилось еще в 90-е годы. За последующие полтора десятилетия в город поступили лишь 10 новых трамваев, чего, конечно, было недостаточно. Аналогичная ситуация с нехваткой транспортных средств складывалась во всех муниципальных предприятиях. Горожане вынуждены были передвигаться по городу на старых, не отличающихся ни комфортом, ни безопасностью, маршрутных такси», - объяснил глава администрации Волгограда.

«С 2015 муниципалитет вплотную приступил к решению данной проблемы. При поддержке областного и федерального бюджетов мы приобрели для МУП «ВПАТП-7» 129 новых комфортабельных низкопольных автобусов большой вместимости. Еще 230 автобусов вышли на городские маршруты благодаря муниципально-частному партнерству с крупным перевозчиком. Следом мы приступили к обновлению подвижного состава общественного электротранспорта. Для МУП «МЭТ» приобрели 20 современных трамваев с двусторонним расположением дверей. В ходе переговоров с московскими коллегами мы достигли соглашения о безвозмездной передаче Волгограду еще 33 трамваев проекта модернизации 2014 года. Этот комплекс мер позволяет нам сегодня не только охватить услугами муниципального общественного транспорта еще большее количество горожан, но и открыть единую линию СТ. Стоимость проезда с введением единого маршрута останется прежней – 25 рублей за наличный расчет, 23 рубля при оплате картой «Волна». Ну а гибкие тарифы, которые сегодня действуют, благодаря внедрению электронной системы оплаты проезда, позволяют волгоградцам экономить до 50 %», - заключил глава администрации города.



