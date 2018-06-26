Комитет по труду Волгоградской облдумы поддерживает пенсионную реформу

Общество 26.06.2018 17:05
3732 29
26.06.2018 17:05
Концепцию пенсионной реформы в России сегодня обсудили и одобрили депутаты Волгоградской облдумы. Как сообщили ИА «Высота 102» парламентарии, комитет по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов рекомендовал заксобранию поддержать федеральный законопроект в первом чтении. Заседание прошло под председательством руководителя думского комитета Татьяны Бухтиной. Всего в зале заседаний присутствовало трое членов комитета из пяти.
Вопрос увеличения пенсионного возраста сегодня обсуждался и в администрации Волгоградской области. Участие в закрытом совещании под председательством вице-губернатора Александра Блошкина приняли руководители комитетов и депутаты Государственной думы, у которых накануне началась региональная неделя.
Согласно проекту пенсионной реформы в России, возраст выхода на пенсию для мужчин будет увеличен до 65 лет к 2028 году, для женщин — до 63 лет к 2034 году. Данное решение, как полагает правительство РФ, позволит каждый год поднимать пенсии на 1 тысячу рублей.
Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года. Для сильного пола переходный период продлится с 2019 по 2028 годы, для слабого – по 2034-й. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.
Увеличение пенсионного возраста первыми коснется мужчин 1959 года рождения и женщин 1964-го. Граждане этих возрастных категорий выйдут на пенсию в 2020 году — в возрасте соответственно 61 года и 56 лет.
Реклама
Популярное по теме
В Волгограде египтяне ищут женщину-сувенир, но не Родину-мать 11-ый день чемпионата мира по футболу разукрасил Волгоград...
25.06.2018 20:17
22147 2
Невезучий болельщик из Англии: Волгоград-Сталинград поражает историей После выписки из волгоградской больницы скорой медицинской...
25.06.2018 15:23
13441 3
Болельщик из Нигерии признался в любви к Волгограду на языке йоруба Волгоград произвел неизгладимое впечатление на множество болельщиков, приехавших на матчи...
23.06.2018 15:08
4567 0
Украина намеревалась накормить Волгоградскую область и регионы ЮФО сомнительным мороженым26.06.2018 17:27
В Волгоградской области ответственных за дороги штрафуют за ямы и отсутствие разметки26.06.2018 16:29
В Волгограде жители девяти многоквартирных домов спасаются от обезвоживания26.06.2018 16:27
В Волгограде сотрудники почты после огласки скандальной истории об оскорблении инвалида принесли ему извинения26.06.2018 15:37
Губернатор Волгоградской области рассказал министру МВД России о борьбе с наркотиками26.06.2018 13:15
В Волгограде мэрии указали на недопустимость «двойных стандартов» к предпринимателям26.06.2018 12:49
Пассажиры автобуса в Волгограде обливаются потом из-за неработающего кондиционера26.06.2018 12:25
В Волгоградской области производителя колбас уличили в торговле несвежей продукцией26.06.2018 10:42
В Волгограде египтяне ищут женщину-сувенир, но не Родину-мать25.06.2018 20:17
Невезучий болельщик из Англии: Волгоград-Сталинград поражает историей25.06.2018 15:23
В жарком Волгограде включат все фонтаны и польют дороги25.06.2018 14:21
Волгоградстат обрабатывает за год свыше 1 млн показателей25.06.2018 12:38
Более 150 человек посетило Волжский филиал компании AB InBev Efes25.06.2018 10:35
В Волгоградской области прокуратура нашла «дыры» в системе безопасности профучилища24.06.2018 15:49
На юге Волгограда вновь благоустроят парк после уголовного скандала24.06.2018 11:48
Реклама