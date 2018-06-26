Общество

Комитет по труду Волгоградской облдумы поддерживает пенсионную реформу

Общество 26.06.2018 17:05
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26.06.2018 17:05



Концепцию пенсионной реформы в России сегодня обсудили и одобрили депутаты Волгоградской облдумы. Как сообщили ИА «Высота 102» парламентарии, комитет по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов рекомендовал заксобранию поддержать федеральный законопроект в первом чтении. Заседание прошло под председательством руководителя думского комитета Татьяны Бухтиной. Всего в зале заседаний присутствовало трое членов комитета из пяти.
Вопрос увеличения пенсионного возраста сегодня обсуждался и в администрации Волгоградской области. Участие в закрытом совещании под председательством вице-губернатора Александра Блошкина приняли руководители комитетов и депутаты Государственной думы, у которых накануне началась региональная неделя. 
Согласно проекту пенсионной реформы в России, возраст выхода на пенсию для мужчин будет увеличен до 65 лет к 2028 году, для женщин — до 63 лет к 2034 году. Данное решение, как полагает правительство РФ, позволит каждый год поднимать пенсии на 1 тысячу рублей.
Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года. Для сильного пола переходный период продлится с 2019 по 2028 годы, для слабого – по 2034-й. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.
Увеличение пенсионного возраста первыми коснется мужчин 1959 года рождения и женщин 1964-го. Граждане этих возрастных категорий  выйдут на пенсию в 2020 году — в возрасте соответственно 61 года и 56 лет.

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