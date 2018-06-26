Аналитика 26.06.2018 20:09
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26.06.2018 20:09
Смотрите сегодня в программе: стадион «Волгоград Арена» - объект не бесхозный, но пока без четкого плана использования после ЧМ по футболу. Видеоконференция с министром внутренних дел РФ: Волгоградская область ответила, как собирается повышать эффективность борьбы с наркотиками. Я так хочу, чтобы лето - 2018 не кончалось: фестиваль болельщиков ФИФА на Центральной набережной Волгограда каждый день дарит новые эмоции. Волгоград перешагнул экватор своего участия в чемпионате мира по футболу: городу осталось принять всего лишь одну игру.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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