









Применить табельное оружие для задержания нарушителей пришлось полицейским в Чернышковском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, на восьмом километре дороги "Цимлянск-Нижнегнутов-Чернышковский" сотрудники ДПС заметили ехавшую в сторону водоема "Ниву" с номерами Ростовской области. Стражи порядка дали водителю сигнал остановиться, но тот попытался скрыться на своем авто. Полицейские пустились в погоню. Чтобы задержать нарушителя, после предупредительных выстрелов, они открыли огонь по колесам. Однако водитель и не думал тормозить, но вскоре потерял управление и машина улетела в кювет. Оказалось, что водитель и его пассажир были пьяны. Также в их транспорте полицейские нашли сети, надувную лодку, мешки для рыбы и алкоголь. Установлено, что один из мужчин ранее был судим за браконьерство. В ходе инцидента оба получили травмы и были госпитализированы. Также водителю придется ответить за пьяную езду.







