В Волгограде владельцу автосервиса запретили движение вверх









Снести третий этаж здания «Автосервиса» с пристройкой на ул. им. Маршала Еременко,51 в Волгограде, обязали индивидуального предпринимателя Саркиса Саркисяна. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, владелец строения должен привести самовольно реконструированный объект в соответствие с выданным разрешением на строительство. Установлено, что третий этаж здания общей площадью 1349,1 кв.м. возведен при отсутствии разрешения на строительство. Так, согласно постановлению администрации Волгограда от 08.05.2002, земельный участок был предоставлен предпринимателю сроком на 49 лет в аренду под строительство мастерской автосервиса. В 2005 году бизнесмен выкупил у администрации Волгограда арендуемый земельный участок в свою собственность. В 2009 году он получил разрешение осуществлять застройку на площади 395 кв.м. в два этажа, но вышел за допустимые пределы. В материалах дела указано, что Саркисян «не предпринимая мер к получению разрешения на строительство или к получению акта ввода объекта в эксплуатацию, создал самовольную постройку, построил иной объект». С требованием привести спорный объект в соответствие обратилась в суд администрация городского округа. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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