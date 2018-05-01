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Общество
 03.05.2018 04:49

В Волгограде владельцу автосервиса запретили движение вверх



Снести третий этаж здания «Автосервиса» с пристройкой на ул. им. Маршала Еременко,51 в Волгограде, обязали индивидуального предпринимателя Саркиса Саркисяна. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, владелец строения должен привести самовольно реконструированный объект в соответствие с выданным разрешением на строительство. Установлено, что третий этаж здания общей площадью 1349,1 кв.м. возведен при отсутствии разрешения на строительство. Так, согласно постановлению администрации Волгограда от 08.05.2002, земельный участок был предоставлен предпринимателю сроком на 49 лет в аренду под строительство мастерской автосервиса. В 2005 году бизнесмен выкупил у администрации Волгограда арендуемый земельный участок в свою собственность. В 2009 году он получил разрешение осуществлять застройку на площади 395 кв.м. в два этажа, но вышел за допустимые пределы. В материалах дела указано, что Саркисян «не предпринимая мер к получению разрешения на строительство или к получению акта ввода объекта в эксплуатацию, создал самовольную постройку, построил иной объект». С требованием привести спорный объект в соответствие обратилась в суд администрация городского округа. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Фото: Яндекс.Карты

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По информации Daily Mail, которую официально подтвердили в пресс-службе FA, сообщает ИА "Высота 102", женам и подругам футболистов и тренеров сборной Англии на чемпионате мира в России будет предоставлена личная охрана – собственная служба безопасности от FA. Также сообщается, что некоторые игроки английской команды могут нанять частных телохранителей для сопровождения членов их семей. Такие меры предосторожности, как пишет издание, будут приняты в связи с опасностью столкновений между российскими и английскими фанатами, а также беспокойством футболистов сборной Англии и их семей о недостаточном уровне обеспечения безопасности во время турнира. В Волгограде футболисты Англии проведут матч со сборной Туниса 18 июня.
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Более 245 тысяч рублей суд обязал выплатить МБУ «Волгоградзеленхоз» владельцу иномарки за повреждения от упавшей ветки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитраж, инцидент произошел в августе прошлого года на улице Чуйкова в центре Волгограда. На крышу автомобиля «Subaru Forester» упала ветка дерева, произрастающего у дома №31. Транспортному средству были причинены механические повреждения. Согласно заключению экспертизы, рыночная сумма восстановительного ремонта авто составляет 245,7 тысячи рублей. Полагая, что повреждения транспортного средства причинены в результате ненадлежащего исполнения МБУ «Волгоградзеленхоз» своих обязательств по содержанию объектов озеленения, истец обратился в суд с иском. Ответчик не смог доказать в суде, что повреждения машине...
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Мужчина, тело которого нашли в Дзержинском районе, по предварительным данным, не был убит. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” источники в правоохранительных органах, погибший был человеком без определенного места жительства. По имеющимся сведениям,  труп был обнаружен в понедельник детьми, которые во время игры спустились в подземные коммуникации. Точную причину смерти мужчины в настоящее время выясняют эксперты. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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Сотрудники военного комиссариата Волгоградской области за год установили фамилии более 2 тысяч бойцов, не включенных в списки захороненных. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в пресс-службе ЮВО, это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с поисковыми отрядами и объединениями, осуществляющими поисковую работу на территории области. Только за одну поисковую вахту подняты останки более 1200 бойцов. Их захоронили на воинском мемориальном кладбище в Россошках с воинскими почестями. 38 военнослужащих, чьи имена удалось установить, похоронены в индивидуальных могилах. Так, в канун Дня Победы, в селе Пичуга Волгоградской области, будет установлена еще одна плита с именами 70 бойцов защитников Сталинграда. В послевоенные годы останки...
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