В Волжском общегородской субботник собрал тысячи горожан









Более 50 учреждений и организаций бюджетной сферы города Волжский, а также сотрудники администрации города, общественники, предприятия коммерческого сектора и все неравнодушные горожане поучаствовали в общегородском субботнике. Волжане очистили от мусора городские скверы, парки и другие общественные территории.

Глава Волжского Игорь Воронин поблагодарил всех неравнодушных волжан, которые присоединились к общегородской акции и приняли участие в благоустройстве территорий.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, общегородской субботник прошёл в рамках месячника по санитарной уборке и благоустройству городских территорий, который стартовал 13 апреля. В нём приняли участие и исполняющий обязанности заместителя главы администрации Волжского Юрий Орлов, председатель Волжской городской Думы Дмитрий Ястребов, секретарь Волжского местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Аксёнов и другие.













За каждой организацией была закреплена территория благоустройства. Волжане навели порядок в скверах по улицам Коммунистической, Заводской, Космонавтов и других. Очистили от мусора общественные территории, которые вошли в программу благоустройства «Формирование комфортной городской среды»: парк «Новый город», площадь около Дворца молодёжи «Юность», спуск к реке Ахтубе от смотровой площадки на улице Фонтанной.

На территории около детского дома коллективу учреждения помогла навести порядок группа общественников от партии «Единая Россия». Сергей Аксёнов рассказал, что команда партии взяла шефство над детским домом, в прошлом году вдоль улицы 40 лет победы была высажена дубовая аллея и добавил: «Субботники в Волжском – это добрая общегородская традиция, которую заложили наши отцы. Очень важно, чтобы наш город становился ещё чище, более зелёным и благоустроенным».

В общегородском субботнике приняли участие сетевые торговые компании. Коллектив ТК «Лента» провёл уборку не только на своём участке, но и на близлежащих территориях. Кроме того, сотрудники «Ленты» покрасили заборы, обновили клумбы и другие малые архитектурные формы, а также высадили цветы и кустарники.













На территориях около проспекта Ленина, 109 и улицы Карбышева, 120 субботник провели коллективы магазинов «Покупочка». Сотрудники торговых объектов привели в порядок фасады магазинов, убрали мусор с прилегающей территории, а также очистили тротуары вдоль домов, где расположены магазины. Персонал ООО «Тамерлан» вскопал почву и высадил саженцы кустарников.

В мэрии напоминают, что месячник по благоустройству завершится 13 мая. По информации комитета благоустройства и дорожного хозяйства практически все большие и малые предприятия города примут участие в мероприятии.



