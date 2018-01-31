Экс-губернатор Волгоградской области Сергей Боженов стал индивидуальным предпринимателем

Аst-news.ru , 31.01.2018 г.

Сергей Боженов, в прошлом – мэр Астрахани и губернатор Волгоградской области – недавно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в республике Северная Осетия-Алания. Соответствующая запись появилась в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в августе 2017 года, когда соответствующие документы – заявление о регистрации физлица в качестве ИП, квитанция об оплате госпошлины и нотариально заверенный паспорт Сергея Боженова – поступили в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Владикавказу.

«Аst-news. ru – Астраханские новости» подчёркивает, что речь идёт именно об экс-мэре Астрахани и бывшем губернаторе соседней Волгоградской области: ИНН новоиспечённого индивидуального предпринимателя совпадает с данными бывшего астраханского градоначальника. Основной вид деятельности индивидуального предпринимателя Боженова Сергея Анатольевича – «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Дополнительные виды деятельности – «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе» и «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Почему бывший чиновник решил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя именно в этой северокавказской республике, пока неизвестно.

Напомним, что летом прошлого года в сети появились фото из латвийской Юрмалы, где Сергей Боженов запечатлён в компании бывшего мэра Владивостока В.Николаева и звёзд эстрады.

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