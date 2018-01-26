Всего одиннадцать спортсменов не побоялись принять участие в чемпионате города Волжского по ловле на блесну со льда. Как рассказали ИА «Высота 102» организаторы, заявлялись на соревнования в два раза больше участников, но, видимо, сильный мороз, а утром в районе Ахтубы было 17 градусов мороза, напугал потенциальных участников. Но холод был не единственным испытанием для участников соревнований. Высокое давление отпугивало рыбу, так что спортсменам пришлось постараться, чтобы достигнуть результата, поэтому на месте никто не засиживался – в поисках удачи рыболовы пробурили сотни лунок.Как рассказал заместитель федерации рыболовного спорта Волгоградской области Владимир Бараков, соревнования по рыбной ловле проходят при строгом соблюдении правил. Спортсменам не разрешается курить, тем более – употреблять алкоголь, а улов нельзя бросать на снег – чтобы не прибавить лишнего веса добыче. Здесь, как и во всех соревнованиях, есть старт и финиш, к которому спортсмены должны прийти к назначенному времени. У каждого участника – свой метод ловли. Кто-то старается пробурить как можно больше лунок, а кто-то не тратит лишних сил и выбирает другую тактику – пользуется уже готовыми лунками, которые оставляют после себя более нетерпеливые участники.Сегодня удача улыбнулась далеко не всем. Например, единственная женщина среди спортсменов - Лидия Усманова - поймала всего меньше двухсот грамм окуней. Но, по ее словам, это ее нисколько не расстроило. Тем более, что она получила утешительную награду за волю к победе. Главное, подчеркнули организаторы, что никто из 11 человек не остался с нулевым результатом. А первое место занял Леонид Мамочкин, который вытащил из лунок 2 килограмма 237 граммов рыбы. Второе и третье место досталось Станиславу Моргунову и Алишеру Гаибову, которые наловили каждый около 1,7 килограмма. Победители получили кубки от комитета по физической культуре и спорта администрации Волжского, медали и сертификаты на приобретение товаров в специализированных магазинах. Своим уловом каждый из участников распорядится по-своему: кто-то сварит уху, кто-то сделает деликатес и приготовит окуньков на своей коптильне, а кто-то порадует кошку. Главное, по словам участников, это азарт и возможность провести свободное время на природе, у которой, как известно, нет плохой погоды.К слову, сегодня на Ахтубе ловили рыбу не только спортсмены, но и любители. Героиней сегодняшнего дня стала 3-летняя Зоя Михайлова, которая с папой Андреем и мамой Ириной поймала несколько крошечных рыбок. Морозостойкая рыбачка Зоя продемонстрировала не только свое умение вытаскивать окуньков из проруби, но и прочитала на окружившую ее публику стихотворение. Спортсмены-рыболовы выразили надежду увидеть ее в своих рядах, когда она подрастет.