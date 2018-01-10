



В рамках инициированного налоговиками процесса о признании АО «ВМК «Красный Октябрь» банкротом ряд ведомств займутся проверкой сведений об имуществе предприятия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области, в частности, в ГИБДД выяснят, сколько транспортных средств принадлежит заводу, комитет госимущества и Росреестр должны подготовить для суда сведения об имуществе и о сделках с ним. Кроме того, к предстоящему заседанию, назначенному на 22 января, уже подготовлена кандидатура арбитражного управляющего.

Напомним, арбитражный суд Волгоградской области принял к производству заявление межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области о признании банкротом металлургического комбината «Красный Октябрь» из-за задолженности по налогам в размере около 660 миллионов рублей. Ранее аналогичное заявление о банкротстве предприятия было возвращено швейцарской компании RED OCTOBER INTERNATIONAL SA из-за допущенных в нем нарушений. В настоящее время компания обжаловала возвращение заявления в Двенадцатом апелляционном суде. Пока жалоба не рассмотрена.

Напомним, ухудшение финансовой ситуации на предприятии, увольнение персонала, а также намерение собственника обанкротить стратегическое предприятие России, работающее в том числе и на оборонзаказ, вызвало обеспокоенность федерального центра. Сейчас прорабатываются варианты выхода из сложившегося положения на уровне заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина.



