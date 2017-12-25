







Участники «Звездной дорожки» – серии мастер-классов для юных фигуристов, организованной «Ростелекомом» и Федерацией фигурного катания на коньках России, побывали на Чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.

Мастер-классы прошли уже более чем в пятидесяти городах России. Как это было в Волжском читайте здесь

На турнир приехали дети с тренерами из Читы, Казани, Уссурийска, Вологды, Рязани, Волжского и Ханты-Мансийска.

Посещение подобных мероприятий очень важно для детей, серьезно занимающихся спортом. Во время Чемпионата России они могут почувствовать себя участниками соревнований, проникнуться их атмосферой – дети жили в официальном отеле турнира, смотрели соревнования с трибуны вместе с участниками, а на стенде «Ростелекома» взяли автографы у чемпионов России Михаила Коляды и Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева.

Кроме спортивной программы для детей предусмотрена и программа культурная – каждый участник получил двухдневный билет на посещение музеев Санкт-Петербурга.

«Ростелеком» выступает Генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках России с 2009 года. С 2011 года «Ростелеком» и ФФКР совместно реализуют программу мастер-классов для начинающих фигуристов в регионах России, в ходе которых секретами своего профессионального мастерства с ними делятся звезды большого спорта – Виктор Кудрявцев, Артур Дмитриев, Ирина Лобачева, Александр Жулин, Алексей Урманов, Оксана Козакова и другие. Ежегодно в течение пяти лет участие в программе принимали участие юные спортсмены во всех федеральных округах РФ.

Социальные инициативы и проекты – важная часть работы «Ростелекома» в сфере корпоративной социальной ответственности. Ростелеком на долгосрочной основе реализует социальные проекты на всей территории Российской Федерации – от Калининграда до Сахалина. Таким образом, компания не только предоставляет качественные телекоммуникационные услуги, но и активно содействует формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни в стране.



