В Волгограде хотят сэкономить на туалетах для инвалидов

Контрольно-счетная палата Волгограда рассмотрела проект изменений в муниципальную программу «Волгоград – город равных возможностей» на 2017-2020 годы и выступила с рядом рекомендаций в адрес разработчика - комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда.

Как сообщили ИА «Высота 102» в КСП, проектом планируется скорректировать наименование мероприятий по формированию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, источником финансирования которых являются средства областного бюджета.

Также предлагается уменьшить объем финансирования мероприятий по приобретению и установке туалетных эко-модулей с 16 000 тыс. руб. до 2 503,5 тыс. руб. В результате в 2017 году планируется установка всего двух туалетных эко-модуля в Красноармейском районе Волгограда и подготовка проектно-сметной документации на их установку в Дзержинском, Советском, Кировском, Тракторозаводском, Краснооктябрьском районах Волгограда. Хотя ранее контрольно-счетная палата в своем заключении рекомендовала разработчику пересмотреть объемы финансирования мероприятия по приобретению, количеству и установке мобильных туалетных эко-модулей.

Кроме того, на период до 2020 года вообще не предусмотрены приобретение и установка туалетных эко-модулей, на которые уже разработана проектно-сметная документация. «Это может привести к не достижению целей стратегического развития Волгограда, а также повлечь за собой неэффективные расходы бюджета Волгограда в 2017 году в размере 503,5 тыс. рублей», - говорится в заключении КСП. Ведомство рекомендовало разработчикам, в случае изменения индикаторов и показателей муниципальной программы, приводящих к ухудшению социально-экономических последствий ее реализации, информировать о мерах, которые будут ими приняты, чтобы не допустить ухудшения социально-экономических последствий реализации муниципальной программы в последующие плановые периоды.



