В Волгоградской области мать била сына шнуром от телевизора за домашние уроки

Восьмилетнего ребенка три дня избивала мать и новоявленная свекровь женщины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в центральную районную больницу Дубовского района поступил 8-летний ребенок с множественными синяками на теле, лице, руках и ногах. О данном факте медицинскими работниками незамедлительно было сообщено в дежурную часть полиции.

В результате проведенной проверки полицейские установили, что мать ребенка после развода с его отцом переехала из Волгограда в один из поселков Дубовского района, где стала проживать с гражданским мужем и его 67-летней матерью.

Несмотря на начавшийся учебный год, в школу по месту проживания женщина мальчика не оформила, решив самостоятельно при помощи свекрови заниматься образованием сына. Столкнувшись с трудностями процесса обучения, женщины решили применить физический вид наказаний для малыша. В течение последних трех дней за непонимание учебного материала они избивали по очереди обучаемого подручными средствами в виде ремня и шнура от телевизора. Когда к ним домой приехали родные бабушка мальчика и его отец, увидев, в каком состоянии находится ребенок, они срочно доставили его в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас ребенок находится с отцом.

Полицейскими отдела МВД России по Дубовскому району по данному факту проводится проверка.





