







Жители Волгоградской области решат вопрос о переходе в другой часовой пояс на референдуме. Об этом сегодня заявил губернатор Андрей Бочаров на встрече с членами Общественной палаты региона. По его словам, решение о переводе стрелок на час вперед от московского времени будет принято по итогам волеизъявления граждан.













Встреча проходит в эти минуты в здании музея "Россия - моя история", расположенного в пойме реки Царица.

Тему времени подняла председатель Общественной палаты региона Татьяна Гензе. Она напомнила, что этот вопрос обсуждается в Волгоградской области уже 1,5 года, но единого мнения до сих пор нет. В качестве варианта она предложила провести референдум, который поставит точку в затянувшемся споре. Председатель комитета облдумы по охране здоровья Наталья Семенова рассказала, что депутатам поступило 164 тысячи обращений от жителей региона, из них 51,6% выступают за перевод стрелок на час. В ходе дискуссии на тему времени губернатор сообщил, что различные слои населения придерживаются разного мнения по данному вопросу, поэтому референдум - единственное правильное решение. "Выбор должны сделать сами жители. Поддерживаю референдум", - заявил глава региона. Заместитель председателя облдумы, секретарь реготделения "Единой России" Сергей Горняков сообщил, что областная дума готова "ускоренно заняться" вопросом проведения референдума. Член Общественной палаты Вячеслав Черепахин предложил провести референдум в Волгоградской области в день выборов президента России 18 марта 2018 года.



