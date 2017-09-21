В Волгоградской области отремонтированный за 20 миллионов рублей памятник сбросил штукатурку







В канун 75-ой годовщины начала контрнаступления советскими войсками под Сталинградом памятник «Соединение фронтов» оказался в неприглядном виде. Как сообщает ИА «Высота 102», штукатурка постамента во многих местах облупилась, бетонные лестницы также изрезаны трещинами. По фотографиям и видео невооруженным взглядом заметно, что монумент совсем недавно пережил реставрацию. Напомним, в 2015 году на обновление сооружения из федерального бюджета было выделено почти 20 млн рублей. Сумма контракта с победителем конкурсной процедуры на выполнение ремонта тогда составила 19,6 млн. Еще 120 тысяч рублей направили на выполнение авторского надзора за ходом работ. В сметной документации значился такой пункт, как «штукатурка поверхности постамента цементно-песчаным раствором по оцинкованной сетке». Но, как видно, она продержалась недолго. Заказчиком реставрации объекта культурного наследия федерального значения выступало территориальное управление Росимущества.





В этом году на благоустройство территории рядом с памятником, возведенным в честь соединения Юго-Западного и Сталинградского фронтов, направили еще 22 млн рублей. Эти деньги пошли на санитарную очистку и опиловку деревьев, ремонт парапетов и лестничных маршей, лавочек, организацию полива, обновление асфальта и обустройство пешеходной зоны. Проведение столь масштабных работ возле объекта культурного наследия обусловлено грядущими праздничными событиями. Напомним, что в ноябре текущего года в Калаче-на-Дону и поселке Пятиморск пройдут основные торжества, приуроченные к 75-летию начала контрнаступления под Сталинградом.