



В СУ СК по Волгоградской области опровергли факт составления фоторобота человека, который, как утверждают некоторые интернет-сайты, может быть причастен в похищении 5-летней Софьи Четвертновой в городе Калаче-на-Дону. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. Цитата: «Следственные органы СК России по Волгоградской области открыто заявляют, что в рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения ребенка ни следователями, ни оперативными сотрудниками полиции фоторобот предполагаемого преступника не составлялся. Достоверных данных о лице, совершившем это особо тяжкое преступление, у следствия не имеется, в связи с чем правоохранительные органы в очередной раз обращаются к очевидцам и свидетелям произошедшего с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию об обстоятельствах исчезновения девочки, её месте нахождения или последнем месте пребывания. Анонимность гарантируется. Напоминаем, что за сведения, способные помочь в раскрытии преступления, губернатором Волгоградской области объявлено вознаграждение в размере 1 миллиона рублей». Телефоны в городе Калач–на–Дону (84472): Дежурная часть отдела МВД России по Калачевскому району 3-37-69, 02, - следственный отдел по Калачевскому району СУ СК России по Волгоградской области 3-73-98, 8-905-399-19-87. Телефон доверия ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30-44-44. Приметы разыскиваемой: рост 115-120 см, худощавого телосложения, волосы светло русые, заплетены в косичку. В момент исчезновения было одета в белые бриджи с рисунком «Микки Маус», разноцветную трикотажную футболку, сланцы сиреневого цвета.



