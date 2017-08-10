|Экономика
|10.08.2017 11:50
КСП Волгоградской области: стадион «Зенит» будет сдан только в ноябре 2017 года
Дата, обозначенная властями на открытие тренировочной площадки на стадионе «Зенит» в Краснооктябрьском районе Волгограда, - ноябрь 2017 года. Об этом сегодня сообщили ИА «Высота 102» в контрольно-счетной палате Волгоградской области, где подвели итоги мониторинга исполнения программы подготовки города к проведению матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Так, в КСП отметили, что ранее мониторинг показал «недостижение планового уровня технической готовности объекта за 2016 год (23,0%), а за текущий период 2017 года данный показатель превышен на 24,0%». Аудиторы указали, что в настоящее время ведутся общестроительные работы, в том числе внутренняя и наружная отделка здания административно-бытового комплекса, прокладка инженерных сетей здания, работы по благоустройству территории. И планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - ноябрь 2017 года. Ранее на пресс-конференции председатель комитета физкультуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов заявлял о дате 27 августа. Напомним, старт сезона игр Первой футбольной лиги клуб «Ротор-Волгоград» вынужден был начать с проведения домашних матчей в гостях. Главная причина — отсутствие стадиона в Волгограде, который отвечал бы требованиям РФС. «Зенит» должен был стать главной площадкой для выступлений «Ротора», однако согласно отчету КСП региона, этого не случится до холодного сезона. Неужели неисполнение повлечет за собой для клуба крупные штрафы от Российского футбольного союза. Сам Александр Глинянов сообщал на пресс-конференции для журналистов и болельщиков, «никто не виноват» в том, что в Волгограде до последнего времени отсутствовал соответствующий стандартам и требованиям национальной лиги стадион.
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|Происшествия
|15.08.2017 21:34
Самолёт авиакомпании "Победа", совершающий рейс по маршруту Махачкала-Москва, сегодня вечером экстренно сел в Волгограде из-за курящей пассажирки, сообщает ИА "Высота 102". По информации представителя авиакомпании, во время полёта на борту закурила женщина. Нарушительнице грозит штраф до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Также ей предстоит выплатить ущерб авиакомпании. Всего на борту находилось 183 пассажира. В Волгограде женщину высадили вместе с подругой, поэтому в Москву вылетел уже 181 пассажир.
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|Политика
|15.08.2017 21:23
Астраханская городская дума удовлетворила протест прокуратуры, которая потребовала отменить решение об аннулировании районных администраций в областном центре. Как сообщает ИА «Высота 102», надзорный орган указал на то, что мэрия областного центра должна была предварительно согласовать серьёзные изменения с представительным собранием. Напомним, в конце июля и.о. главы администрации Астрахани Сиражудин Агабеков подписал постановление о ликвидации администраций Советского, Кировского, Ленинского, Трусовского районов города в целях экономии бюджета. Надзорный орган посчитал, что мэрия нарушила положения федерального закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». В суде параллельно рассматривается административное исковое заявление прокурора города о признании постановления администрации Астрахани не...
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|Аналитика
|15.08.2017 20:01
Смотрите сегодня в программе: масштабный дорожный ремонт в Волгограде по-прежнему в топе местных новостей: каждый шаг подрядчиков и властей под пристальным вниманием экспертов и общественности. Технадзор ГИБДД «взялся» за волгоградские мусоровозы: специализированный транспорт иногда уличают в выходе на линии с неисправностями. Пассажир выболтал таксисту детали преступления: история об избитом человеке в багажнике оказалась правдой. Капремонт подбирается к дому Павлова: специалисты государственной историко-архитектурной экспертизы одобрили проект обновления одного из зданий комплекса объектов культурного наследия. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале...
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|Газетный киоск
|15.08.2017 19:45
НОВО-ОГАРЕВО, 15 августа. /ТАСС/. Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за политику, которая помогает депутатам разных партий объединяться для решения важных задач. "Конечно, помогает политика, которую вы проводите: внутренняя в важных вопросах, международная - отстаивание наших национальных интересов", - сказал Васильев на встрече с Путиным. "Это сплачивает все партии, представленные в Думе, и мы в этом созыве немало законов приняли консолидированно всеми фракциями, это тоже очень положительно действует", - сообщил он. В числе непростых вопросов, которые в последнее время рассматривал депутатский корпус, глава фракции единороссов назвал проект реновации в Москве. "Что такое реновация?...
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|Спорт
|15.08.2017 18:25
Легендарная школа пловцов города-героя на Волге оказалась на грани катастрофы – сегодня ее активно покидают спортсмены и тренеры. Как сообщил ИА «Высота 102» заслуженный тренер России и СССР, руководитель Волгоградской областной федерации и первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко, происходит это из-за отсутствия взаимопонимания между областным комитетом физической культуры и спорта и областной федерацией плавания. «Спортсмены и тренерский состав не получают необходимую поддержку, и они вынуждены первоначально уходить из центра спортивной подготовки по плаванию облспорткомитета в областную федерацию плавания. Таким образом, на общественную организацию ложатся расходы по подготовке спортсменов сборной страны, по содержанию тренерского штаба и спортивных объектов, -...
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|Политика
|15.08.2017 17:36
Очередная «своевременная» весть пришла из стана областного обкома КПРФ в виде статьи под названием «Большая тревога коммунистов», сообщает ИА «Высота 102». Выяснилось, что партийцы провели в Волгограде рейд по мемориалам, посвященным Октябрьской социалистической революции 1917 года, и неожиданно обнаружили, что памятники творцам исторического переворота и мемориальные доски находятся в плачевном состоянии. Этот факт вызвал у волгоградских приверженцев дела Ленина «крик души». Собственно, об этом они и сообщают в пресс-релизе. Никаких подробностей о том, что предпринято современными коммунистами для сохранения памяти о борцах революции не сообщается. Зато выражается надежда на то, что голос обкомовцев услышит законодательная и...
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|Общество
|15.08.2017 16:56
Штраф в 40 тысяч рублей предстоит оплатить руководителю фирмы «Картель» из Ворошиловского района Волгограда, которая сейчас проходит процедуру банкротства. Бизнесмена уличили в препятствовании деятельности временного управляющего, которому предстояло реструктуризировать долги организации перед кредиторами. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, в течение 15 дней — еще в январе — владелец компании должен был передать арбитражному управляющему пакет документов, от бухгалтерских до учетных по имуществу. Но текущая проверка надзорного органа показала, что директор «Картели» так и не исполнил определение. После вмешательства прокуратуры и решения о штрафе пакет документов поступил в работу по делу о несостоятельности в...
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|Расследования
|15.08.2017 16:26
В Волгограде вынесен приговор в отношении Сергея Макаренко, который является организатором преступной группировки по распространению наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФСБ России, ему назначено 8,5 лет колонии строгого режима. В отношении остальных 8 участников незаконного оборота запрещенных средств на данный момент ведется следствие. Уголовное дело было возбуждено органами МВД на транспорте. Только в ходе личного досмотра у Макаренко нашли почти 3 кг реагентов и действующего вещества. Общались сбытчики через соцсеть «Телеграмм».
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|Общество
|15.08.2017 16:13
Ошибки дорожного подрядчика привели к многокилометровым пробкам на трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский
Несоблюдение требований обеспечения безопасности дорожного движения при ремонте дорог со стороны ростовской компании «Дорстрой» стало причиной многокилометровых пробок на трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский. Как сообщили ИА «Высота 102» в УГИБДД ГУ МВД России по региону, на 186-196 км федеральной автомобильной автодороги в Чернышковском районе надзорный отдел нашел сразу ряд нарушений. Во-первых, вопреки законодательным требованиям участок охвата ремонтом превышает 5 километров, тогда как он должен производиться не более чем на 300 метрах одновременно. Также нарушены правила организации ограждения мест ремонта. Неверно организовано и реверсивное движение, которое автоматически регулирует светофор. Так, на полосе в одной сторону не должно скапливаться более 12 транспортных средств....
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|Общество
|15.08.2017 15:37
На входе в здание администрации и думы Волгоградской области для инвалидов установят сигнальные кнопки
Сигнальные кнопки вызова для лиц с ограниченными возможностями установят на входе в здание администрации и думы Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующее изменение в Положение о пропускном режиме в комплекс зданий администрации Волгоградской области внесено постановлением губернатора. Кнопки вызова появятся как со стороны входа с проспекта Ленина, так и со стороны улицы Пушкина. При поступлении вызова сотрудник подразделения охраны должен проинформировать "Исполнительную дирекцию администрации Волгоградской области", представитель которой обязан встретить гостя и сопроводить его в здание. Напомним, что в начале августа в здании администрации и думы Волгоградской области был принят в эксплуатацию лифт, построенный специально для...
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|Общество
|15.08.2017 15:05
Более 1 млн рублей выплатит мошенник из Красноармейского района Волгограда в доход государства в качестве ущерба за совершенное преступление. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Ольга Токарева, Рагим Гасымов, будучи учредителем и занимая руководящие должности в двух коммерческих организациях, с ноября 2011 по июль 2012 гг совершил хищение НДС, предоставляя ложную информацию в налоговые органы. По факту его действия квалифицировали как мошенничество: Гасымова приговорили к реальному сроку, но ущерб возмещен не был. В результате надзорный орган повторно вышел в суд.
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|Общество
|15.08.2017 14:29
Жители "голой" многоэтажки в Волгограде просят единороссов спасти их дом от разрушения и повлиять на застройщика
Застройщик ставшей печально популярной разрушающейся многоэтажки №30 по улице 51-я Гвардейская в Дзержинском районе Волгограда Алексей Щербин проигнорировал встречу с жильцами, которым клятвенно пообещал в присутствии журналистов съемочной группы ИА «Высота 102» ответить на все вопросы, связанные с критическим состоянием новостройки. Во всяком случае, на минувшей неделе, когда он попытался объяснить причины сложившейся плачевной ситуации, заявил людям, что от встреч с ними никогда не отказывался, и что ему «всегда есть что сказать». В результате люди расклеили объявления на подъездах о предстоящем собрании. В повестке дня значились такие вопросы, как восстановление фасада, ремонт подъездов, благоустройство территории...
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|Общество
|15.08.2017 14:08
Счет на 900 тысяч рублей (15 тысяч долларов) выставила одна из клиник в курортной Анталье Рафику и Гульсем Бахтеевым из Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" их дочь Диана Якименко, провожая родителей на отдых в Турцию, она даже в страшном сне не могла предположить, чем обернется эта поездка. Рафик и Гульсем Бахтеевы вылетели в Турцию 11 августа этого года по путевке, приобретенной у российского туроператора "Пегас Туристик". Им предстояло провести 10 незабываемых дней в пятизвездочном отеле в Кемере. На следующий день после прилета отцу стало плохо, его госпитализировали на "скорой" в одну из клиник Антальи. Турецкие врачи диагностировали у 54-летнего...
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|Общество
|15.08.2017 12:25
УФССП России по Волгоградской области обратилось в суд с заявлением о привлечении НАО "Первое коллекторское бюро" к административной ответственности, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе арбитража. Коллекторам грозит крупный штраф или дисквалификация на срок до года, а также возможное приостановление деятельности на 90 суток за совершение действий, направленных на возврат кредиторской задолженности, нарушающих законодательство РФ. Ответственность ответчику грозит по ч.2 ст. 14.57 КоАП РФ. В заявлении УФССП указано, что основной вид деятельности НАО "Первое коллекторское бюро" – деятельность по возврату просроченной задолженности. В целях взыскания задолженности сотрудниками бюро было совершено 5 телефонных звонков гражданке, что является нарушением федерального закона "О...
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|Общество
|15.08.2017 12:17
В Волгограде после обрушения потолка в квартире аварийного дома 13 жильцов согласились на маневренный фонд
Сегодня 13 жителей дома №37 по улице Саушинской написали заявления о желании переселиться в муниципальный маневренный фонд. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, такое решение граждане приняли по итогам состоявшейся утром встречи с властями в администрации Красноармейского района. Остальные обитатели дома определяются с дальнейшим местом проживания. Районные власти выразили готовность помочь горожанам в транспортировке личных вещей. Для временного хранения крупногабаритной мебели муниципалитет выделит специальные помещения. Напомним, 14 августа в одной из квартир двухэтажного дома № 37 по ул. Саушинской в Красноармейском районе обвалился большой кусок потолка. Дом 1950-х годов постройки был признан аварийным в 2015 году. Тогда...
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15 августа 21:23
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КСП Волгоградской области: стадион «Зенит» будет сдан только в ноябре 2017 года 6
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