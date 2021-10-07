Общество 07.10.2021 19:38
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07.10.2021 19:38
Сдача новых лифтов в эксплуатацию сорвана в десятиэтажном доме №17 по ул. 50 лет Октября в Красноармейском районе Волгограда. Жильцы уже почти три месяца вынуждены подниматься в свои квартиры, каждый день преодолевая лестничные марши один за другим. Совершать ежедневные восхождения приходится мамочкам с маленькими детьми и пенсионерам, рассказала ИА «Высота 102» жительница дома Александра.
«Лифты должны были запустить еще 14 сентября, но они так и не поехали. Зато объявления об их замене оперативно сняли на всех подъездах, – пояснила девушка. – В пятницу, 17 сентября, в нашем 5-ом подъезде его все-таки запустили. Он проработал до 20 сентября, а потом его отключили и больше не запускали. На минуточку, моя семья живет на 9 этаже. Вы представляете, как тяжело подниматься и спускаться каждый день с малышами и коляской?».
По словам Александры, в управляющей компании на вопрос о сроках запуска лифта ей ответили, что новое оборудование они не смогут принять, пока Ростехнадзор не согласует его запуск. В территориальном управлении ведомства, в свою очередь, приемку не проводят из-за неработающей в лифтах связи с диспетчером.
В УК «Новый дом» корреспонденту «Высоты 102» подтвердили информацию о проблемах установки связи с диспетчером и посоветовали обратиться в фонд капремонта. «Замена лифтового оборудования производится под контролем регионального фонда капремонта. Нас подрядчик лишь устно оповещает о каких-либо этапах ремонта», – пояснила главный инженер по Красноармейскому району Светлана Спицина. Она добавила, что организация, устанавливавшая оборудование, известила УК о стопроцентной готовности лифтов в этом доме.
Между тем, Александра и ее соседи настойчиво звонили в региональный фонд капремонта, но трубку по номерам, указанным на официальном сайте, так и никто не взял. «В нашем доме живет много пенсионеров. Над ними просто издеваются!», – возмущена волгоградка. ИА «Высота 102» направило запрос в УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Волгоградской области с просьбой разъяснить причины задержки запуска новых лифтов в доме №17 по ул. 50 лет Октября.
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