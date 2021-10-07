Общество 07.10.2021 14:45
0
07.10.2021 14:45
Больше пяти лет жители частного сектора в Ворошиловском районе не могут избавиться от стихийного рынка под окнами своих домов. Каждые выходные торговцы устраивают базар на улицах Карповская, Котлубанская, Ковенская и Гродненская, прилегающих к ярмарке «Кайрос», оставляя после себя кучи мусора и зловонный запах. Об этом ИА «Высота 102» рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области.
Продавцы развешивают свой товар на ограждения палисадников и раскладывают его под заборами местных жителей. Более того, торговцы справляют нужду прямо под окна частных домовладений волгоградцев. «Просто невозможно спокойно жить рядом с этим свинарником! Каждые выходные история повторяется», - рассказали корреспонденту «Высоты 102» жители улиц, которые просто устали терпеть эту грязь и шум под окнами с 5 часов утра.
Свои жалобы люди неоднократно с 2016 по 2020 годы отправляли в прокуратуру, полицию и администрацию Ворошиловского района. Прокуратура выносила представления в адрес главы Волгограда, несколько раз представители власти приходили на стихийный рынок, составляли административные протоколы на торгашей, но должного эффекта это не возымело. «Как стояли и гадили они по выходным, так и стоят», - возмущены жители частного сектора
От безысходности граждане обратились к уполномоченному по правам человека - омбудсмен взял ситуацию под контроль до полного ее разрешения. Люди надеются, что чиновники всё же обратят внимание на проблему и наконец-то избавят их от зловонного и шумного соседства, нарушающего их права.
Реклама
Администрация Волгограда приросла новым комитетом07.10.2021 17:55
Общество 07.10.2021 17:55
QR-коды вводят в салонах красоты в Волгоградской области07.10.2021 16:30
Общество 07.10.2021 16:30
Волгоградским медалистам Паралимпийских игр-2020 выплатят миллионы рублей07.10.2021 14:15
Общество 07.10.2021 14:15
В Волгограде водителю пассажирского автобуса стало плохо за рулем07.10.2021 13:55
Общество 07.10.2021 13:55
Жителям Волгоградской области дали телефон для жалоб на отопление07.10.2021 12:59
Общество 07.10.2021 12:59
Оперштаб Волгоградской области озвучил пугающую статистику по коронавирусу07.10.2021 12:56
Общество 07.10.2021 12:56
В Волгоградской области проданную по дешевке землю вернули муниципалитету07.10.2021 12:43
Общество 07.10.2021 12:43
Обвалившийся мост в Волгоградской области реконструируют до конца года07.10.2021 11:21
Общество 07.10.2021 11:21
В горсаду Волгограда появятся многоугольные волки, лисы и медведи07.10.2021 10:53
Общество 07.10.2021 10:53
Волжские тепловые сети завершили подготовку к отопительному периоду и получили паспорт готовности07.10.2021 10:29
Общество 07.10.2021 10:29
УК «Сириус»: в поддержании чистоты и порядка работаем на результат07.10.2021 08:59
Общество 07.10.2021 08:59
Продавцы передвижной ярмарки играют в кошки-мышки с покупателями в Волжском06.10.2021 20:03
Общество 06.10.2021 20:03
Мэрия Волгограда объявила о запуске котельных06.10.2021 17:57
Общество 06.10.2021 17:57
На выставке в Москве продегустируют волгоградский хренодёр и трехцветное сало06.10.2021 17:03
Общество 06.10.2021 17:03
В Волжском простились с Почетным жителем города06.10.2021 15:59
Общество 06.10.2021 15:59
Реклама