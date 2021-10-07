



Больше пяти лет жители частного сектора в Ворошиловском районе не могут избавиться от стихийного рынка под окнами своих домов. Каждые выходные торговцы устраивают базар на улицах Карповская, Котлубанская, Ковенская и Гродненская, прилегающих к ярмарке «Кайрос», оставляя после себя кучи мусора и зловонный запах. Об этом ИА «Высота 102» рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области.

Продавцы развешивают свой товар на ограждения палисадников и раскладывают его под заборами местных жителей. Более того, торговцы справляют нужду прямо под окна частных домовладений волгоградцев. « Просто невозможно спокойно жить рядом с этим свинарником! Каждые выходные история повторяется » , - рассказали корреспонденту «Высоты 102» жители улиц, которые просто устали терпеть эту грязь и шум под окнами с 5 часов утра.

Свои жалобы люди неоднократно с 2016 по 2020 годы отправляли в прокуратуру, полицию и администрацию Ворошиловского района. Прокуратура выносила представления в адрес главы Волгограда, несколько раз представители власти приходили на стихийный рынок, составляли административные протоколы на торгашей, но должного эффекта это не возымело. «Как стояли и гадили они по выходным, так и стоят», - возмущены жители частного сектора