Общество 07.10.2021 11:21
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07.10.2021 11:21
Обрушившийся под фурой мост в Елани реконструируют до конца 2021 года. Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в Еланский район, сообщили в администрации региона.
Мост через реку Елань в одноименном рабочем поселке частично обвалился 23 августа 2021 года. В нарушение весовых ограничений на переправу въехал грузовой автомобиль с щебнем из Краснодарского края и провалился. 44-летний водитель был доставлен в Еланскую ЦРБ, после медицинского осмотра он отказался от госпитализации. После обрушения движение по мосту закрыли, легковые автомобили и автобусы пустили в объезд. На следующий день после аварии специалисты дорожной компании из Рудни выехали на объект для оценки ущерба и разработки проекта по ремонту. О дальнейшей судьбе моста ничего не сообщалось.
Мост через реку Елань был построен в советское время хозспособом. Его конструктивные особенности изначально не предполагали проезда тяжелых автомобилей, в частности, груженых фур. В 2020 году местная администрация установила для транспорта весовое ограничение в 10 тонн.
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