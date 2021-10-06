Общество 06.10.2021 11:56
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06.10.2021 11:56
Сергей Степашин в ходе визита в Волгоград побывал в соборе святого благоверного князя Александра Невского в центре города. Как сообщили сегодня в Волгоградской епархии, посетить недавно освященный собор Степашину рекомендовал сам Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который также недавно приезжал в Волгоград.
Степашин является председателем Императорского православного Палестинского общества. В Волгоград он приезжал с рабочим визитом как председатель наблюдательного совета госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ". Вместе с гендиректором этой госкорпорацией Константином Цициным они провели совещание с чиновниками и главами муниципалитетов по вопросам переселения жителей из аварийных домов.
Сергей Степашин и Константин Цицин приехали и в Александро-Невский собор, где им рассказали об истории храма и его возрождении в наши дни. Сергей Степашин помолился перед иконами и мощами святого князя.
Потом гости поднялись на колокольню собора, с которой открывается прекрасный вид на центральные улицы Волгограда. Из города они уехали с иконами святого Александра Невского, которые им подарили в соборе.
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