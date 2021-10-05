Общество 05.10.2021 16:09
0
05.10.2021 16:09
Программу переселения из аварийного жилья в Волгоградской области планируют завершить досрочно в 2023 году. Об этом заявил журналистам председатель наблюдательного совета госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин после встречи с губернатором Андреем Бочаровым.
«Вы знаете, что президент принял решение: надо заканчивать с этими бараками и аварийным жильем –, и мы закончим. Я думаю, что Волгоградская область может стать одним из первых регионов, где эта проблема будет решена. Город и область это заслужили… тем более, что 2023 год – юбилейный для Волгограда, 80-летие Победы в Сталинградской битвы», – сказал Степашин.
На трехсторонней встрече Степашина, Бочарова и генерального директора Фонда ЖКХ Константина Цицина было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации проектов комплексного развития территории жилой застройки. Волгоградская область планирует выполнить три таких проекта. Это позволит расселить жителей 37,3 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Почти 7 тысяч «квадратов» были признаны аварийными еще до 1 января 2017 года. Реализация стартует в 2022 году: будут построены 156 квадратных метров жилья, на что Фонд ЖКХ выделит в качестве финансовой поддержки 176,8 млн рублей.
Бочаров, Цицин и Степашин также приняли решения о создании рабочей группы по модернизации коммунального хозяйства Волгоградской области и Волгограда с привлечением средств Фонда ЖКХ. «Для нас это необходимо. Проблемных вопросов значительное количество, они не уменьшаются», – отметил губернатор.
Реклама
Администрация Волгограда приросла новым комитетом07.10.2021 17:55
Общество 07.10.2021 17:55
QR-коды вводят в салонах красоты в Волгоградской области07.10.2021 16:30
Общество 07.10.2021 16:30
Волгоградцы вышли на тропу войны с уличными торгашами в частном секторе07.10.2021 14:45
Общество 07.10.2021 14:45
Волгоградским медалистам Паралимпийских игр-2020 выплатят миллионы рублей07.10.2021 14:15
Общество 07.10.2021 14:15
В Волгограде водителю пассажирского автобуса стало плохо за рулем07.10.2021 13:55
Общество 07.10.2021 13:55
Жителям Волгоградской области дали телефон для жалоб на отопление07.10.2021 12:59
Общество 07.10.2021 12:59
Оперштаб Волгоградской области озвучил пугающую статистику по коронавирусу07.10.2021 12:56
Общество 07.10.2021 12:56
В Волгоградской области проданную по дешевке землю вернули муниципалитету07.10.2021 12:43
Общество 07.10.2021 12:43
Обвалившийся мост в Волгоградской области реконструируют до конца года07.10.2021 11:21
Общество 07.10.2021 11:21
В горсаду Волгограда появятся многоугольные волки, лисы и медведи07.10.2021 10:53
Общество 07.10.2021 10:53
Волжские тепловые сети завершили подготовку к отопительному периоду и получили паспорт готовности07.10.2021 10:29
Общество 07.10.2021 10:29
УК «Сириус»: в поддержании чистоты и порядка работаем на результат07.10.2021 08:59
Общество 07.10.2021 08:59
Продавцы передвижной ярмарки играют в кошки-мышки с покупателями в Волжском06.10.2021 20:03
Общество 06.10.2021 20:03
Мэрия Волгограда объявила о запуске котельных06.10.2021 17:57
Общество 06.10.2021 17:57
На выставке в Москве продегустируют волгоградский хренодёр и трехцветное сало06.10.2021 17:03
Общество 06.10.2021 17:03
Реклама