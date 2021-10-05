



Программу переселения из аварийного жилья в Волгоградской области планируют завершить досрочно в 2023 году. Об этом заявил журналистам председатель наблюдательного совета госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин после встречи с губернатором Андреем Бочаровым.

«Вы знаете, что президент принял решение: надо заканчивать с этими бараками и аварийным жильем –, и мы закончим. Я думаю, что Волгоградская область может стать одним из первых регионов, где эта проблема будет решена. Город и область это заслужили… тем более, что 2023 год – юбилейный для Волгограда, 80-летие Победы в Сталинградской битвы», – сказал Степашин.

На трехсторонней встрече Степашина, Бочарова и генерального директора Фонда ЖКХ Константина Цицина было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации проектов комплексного развития территории жилой застройки. Волгоградская область планирует выполнить три таких проекта. Это позволит расселить жителей 37,3 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Почти 7 тысяч «квадратов» были признаны аварийными еще до 1 января 2017 года. Реализация стартует в 2022 году: будут построены 156 квадратных метров жилья, на что Фонд ЖКХ выделит в качестве финансовой поддержки 176,8 млн рублей.

Бочаров, Цицин и Степашин также приняли решения о создании рабочей группы по модернизации коммунального хозяйства Волгоградской области и Волгограда с привлечением средств Фонда ЖКХ. «Для нас это необходимо. Проблемных вопросов значительное количество, они не уменьшаются», – отметил губернатор.