УК «Сириус»: в поддержании чистоты и порядка работаем на результат

Общество 07.10.2021 08:59
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07.10.2021 08:59
Среди жильцов многоквартирных домов бытует мнение, что управляющие компании не могут обеспечить в полном объёме качество уборки подъездов или территории многоквартирных домов. Такое было еще при создании первых УК, да и сейчас нередко встречается.
Разрушить этот стереотип взялась управляющая компания «Сириус», обслуживающая дома в Центральном районе Волгограда.
«В начале свой работы мы столкнулись с тем, что жильцы буквально удивлялись тому, что их многочисленные жалобы, которые были еще адресованы прежней УК, наши специалисты выслушивали и принимали по ним меры, – рассказал ИА «Высота 102» директор УК «Сириус» Виталий Стеценко. – В настоящий момент мы убрали старые кучи мусора, тротуарные дорожки, детские площадки, вымыли подъезды, закупили необходимый инвентарь и моющие средства. Многие жители после проведенных мероприятий говорили спасибо, и это было приятно».
Известно, что организации часто пользуются услугами специализированных клининговых компаний. Однако это удовольствие не дешевое. Для достижения качества, получения видимого результата и в рамках тарифа уборку нужно проводить систематически. Со слов мастер участка Центрального района УК «Сириус» Романа Козина сейчас в службе только ответственные люди, работу делают тщательно и качественно.
«Мы попросили и жителей включиться в поддержание порядка. Для этого проводили разъяснительные беседы с жильцами, повесили упреждающие надписи о запрете курения на лестничных клетках и детских площадках. Работы предстоит много, и мы намерены не сбавлять темпы», – отметил Виталий Стеценко.
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