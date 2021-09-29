Подземную плантацию конопли обнаружили под Волгоградом

Происшествия 29.09.2021 12:59
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29.09.2021 12:59
Уголовное дело возбуждено в отношении 45-летнего безработного жителя рабочего поселка Колхозная Ахтуба за незаконное выращивание конопли и хранение марихуаны. В подвале его дома полиция обнаружила лабораторию со специальным освещением, системой полива и вентиляцией, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
В стенах подземной плантации на полках хранились удобрения, в горшках росли 30 кустов конопли. Ранее судимый «плантатор» заявил, что выращивает марихуану исключительно для личного потребления. Меру пресечения фигуранту уголовного дела изберут в ближайшее время.
Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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