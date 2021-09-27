Из-за всплеска ОРВИ в Волгоградской области закрыта школа и 178 классов





На карантин в Волгоградской области из-за высокой заболеваемости ОРВИ полностью закрыта одна школа, 178 классов в 39-ти школах, три группы в двух детских садах и одна группа в школе-интернате. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", озвучили сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, сейчас в регионе регистрируется сезонный подъем заболеваемости. Прирост за неделю количества заболевших ОРВИ по сравнению с прошлой неделей составил 15%. Предыдущий недельный показатель был выше - 19%. В целом заболеваемость в регионе ниже эпидпорога на 18%. Случаи гриппа с лабораторным подтверждением не зарегистрированы.

Эпидемиологи отмечают, что по клинической картине на раннем этапе заболевания гриппом и новой коронавирусной инфекции COVID-19 зачастую трудно дифференцировать до лабораторного подтверждения диагноза. При появлении признаков респираторного заболевания следует немедленно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением и не посещать больными рабочее место или организованный детский коллектив, или другое учебное заведение, в том числе дополнительного образования.



