Общество 27.09.2021 14:34
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27.09.2021 14:34
Волгоградское управление антимонопольной службы признало необоснованной жалобу свердловского предпринимателя Романа Меньшикова по аукциону на строительство детского сада в Краснослободске. Об этом ИА «Высота 102» сообщил руководитель УФАС Роман Лучников. В настоящее время ничего не препятствует заключению контракта между профильным комитетом администрации Среднеахтубинского района и единственным поставщиком ООО «Волгоградгидрострой».
Напомним, ИП Роман Меньшиков обратился в УФАС, полагая, что аукционная документация содержит требования по поставке оборудования, технологически и функционально не связанного с предметом закупки. В частности, речь шла об указанной в смете детской мебели и цифрового пианино. Эти предметы могут быть поставлены отдельно, указал предприниматель. Сам предприниматель заявку на участие в аукционе не подавал, но в связи с жалобой определение поставщика было приостановлено.
После признания жалобы необоснованной ООО «Волгоградгидрострой» как единственный участник претендует на получение контракта. С этой компанией комитет по строительству и ЖКХ администрации Среднеахтубинского района ранее был вынужден расторгнуть первый контракт на строительство того же детсада по нацпроекту из-за срыва сроков. Теперь бросивший стройку горе-подрядчик, которого планировали внести в реестр недобросовестных поставщиков, возвращается на объект по контракту за 213,5 млн рублей.
Согласно технической документации, новому-старому застройщику предстоит провести инженерно-геодезические работы, демонтаж сетей водоотведения и тепловых сетей, вырубку деревьев, общестроительные работы, включая монтаж балок и колонн, стеновых панелей, плит перекрытий, устройство внутренних стен и перегородок. Контракт предусматривает установку дверей, окон, устройство полов и кровли, внутренние и наружные отделочные работы, прокладку инженерных сетей, установку собственной котельной.
Застройщик должен обеспечить установку охранной и пожарной сигнализации, системы контроля доступа, системы оповещения, часофикации, телевизиофикации и радиофикации. Одним из пунктов задания является технологическое оборудование бассейна. Исполнитель контракта возьмет на себя благоустройство двора, пусконаладочные работы, утилизацию строительного мусора и присоединение к водопроводу, канализации и электрическим сетям.
Все работы должны быть выполнены до 30 июня 2022 года. При этом в соответствии с графиком общестроительные работы должны быть закончены до конца 2021 года.
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