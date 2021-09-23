



Чиновники в администрации Среднеахтубинского района планируют заключить контракт на завершение недостроенного детсада в Краснослободске с компанией, бросившей эту же стройку летом 2021 года. Речь идет об ООО «Волгоградгидрострой», с которым в июле профильный комитет расторг контракт из-за сорванных сроков, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок.

Первый аукцион по определению нового подрядчика, который бы достроил по нацпроекту «Демография» брошенный детсад, провалился. Для участия в нем была подана единственная заявка от ООО «Торговый дом «Гиссен», которую признали несоответствующей из-за отсутствия необходимых документов.

После этого чиновники объявили 13 сентября новый электронный аукцион, для участия в котором также была подана одна заявка – от ООО «Волгоградгидрострой» на сумму 213,5 млн рублей. Сегодня комиссия признала заявку соответствующей, а аукцион – несостоявшимся. Теперь комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Среднеахтубинского района может заключить контракт с единственным поставщиком. Примечательно, что после расторжения контракта строительную компанию собирались включить в реестр недобросовестных поставщиков, но это так и не было сделано.

Однако в настоящее время определение поставщика приостановлено по жалобе. В УФАС по Волгоградской области обратился индивидуальный предприниматель Роман Меньшиков из Свердловской области. Он считает, что аукционная документация содержит требования по поставке оборудования, технологически и функционально не связанного с предметом закупки. В частности, указанная в смете детская мебель и цифровое пианино не связаны со строительством самого детсада и могут быть поставлены отдельно. «Объединение заказчиком в один предмет закупки строительных работ и поставки товаров неправомерно и приводит к нарушению прав участников закупки», – указано в жалобе. Волгоградское УФАС рассмотрит ее в понедельник, 27 сентября.

Согласно технической документации, новому застройщику предстоит провести инженерно-геодезические работы, демонтаж сетей водоотведения и тепловых сетей, вырубку деревьев, общестроительные работы, включая монтаж балок и колонн, стеновых панелей, плит перекрытий, устройство внутренних стен и перегородок. Контракт предусматривает установку дверей, окон, устройство полов и кровли, внутренние и наружные отделочные работы, прокладку инженерных сетей, установку собственной котельной.

Застройщик должен обеспечить установку охранной и пожарной сигнализации, системы контроля доступа, системы оповещения, часофикации, телевизиофикации и радиофикации. Одним из пунктов задания является технологическое оборудование бассейна. Исполнитель контракта возьмет на себя благоустройство двора, пусконаладочные работы, утилизацию строительного мусора и присоединение к водопроводу, канализации и электрическим сетям.

Все работы должны быть выполнены до 30 июня 2022 года. При этом в соответствии с графиком общестроительные работы необходимо выполнить до конца 2021 года.

Напомним, предыдущий контракт с ООО «Волгоградгидрострой» был подписан 4 августа 2020 года, окончание работ, согласно документам, должно было состояться до 31 декабря 2021 года. Жители Краснослободска, которые мечтали поскорее отвести своих детей в новое дошкольное учреждение, пожаловались в прокуратуру на вялотекущую стройку. Надзорный орган провел проверку, позднее было организовано совещание с участием чиновников администрации Среднеахтубинского района, представителей региональной инспекции Госстройнадзора и подрядчика. Директор «Волгоградгидростроя» тогда заявил о невозможности завершить контракт из-за роста цен на стройматериалы более чем на 30%.