Общество

Горе-подрядчик возвращается на брошенную стройку детсада под Волгоградом

Общество 23.09.2021 17:54
0
23.09.2021 17:54


Чиновники в администрации Среднеахтубинского района планируют заключить контракт на завершение недостроенного детсада в Краснослободске с компанией, бросившей эту же стройку летом 2021 года. Речь идет об ООО «Волгоградгидрострой», с которым в июле профильный комитет расторг контракт из-за сорванных сроков, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок.
Первый аукцион по определению нового подрядчика, который бы достроил по нацпроекту «Демография» брошенный детсад, провалился. Для участия в нем была подана единственная заявка от ООО «Торговый дом «Гиссен», которую признали несоответствующей из-за отсутствия необходимых документов.
После этого чиновники объявили 13 сентября новый электронный аукцион, для участия в котором также была подана одна заявка – от ООО «Волгоградгидрострой» на сумму 213,5 млн рублей. Сегодня комиссия признала заявку соответствующей, а аукцион – несостоявшимся. Теперь комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Среднеахтубинского района может заключить контракт с единственным поставщиком. Примечательно, что после расторжения контракта строительную компанию собирались включить в реестр недобросовестных поставщиков, но это так и не было сделано.
Однако в настоящее время определение поставщика приостановлено по жалобе. В УФАС по Волгоградской области обратился индивидуальный предприниматель Роман Меньшиков из Свердловской области. Он считает, что аукционная документация содержит требования по поставке оборудования, технологически и функционально не связанного с предметом закупки. В частности, указанная в смете детская мебель и цифровое пианино не связаны со строительством самого детсада и могут быть поставлены отдельно. «Объединение заказчиком в один предмет закупки строительных работ и поставки товаров неправомерно и приводит к нарушению прав участников закупки», – указано в жалобе. Волгоградское УФАС рассмотрит ее в понедельник, 27 сентября.
Согласно технической документации, новому застройщику предстоит провести инженерно-геодезические работы, демонтаж сетей водоотведения и тепловых сетей, вырубку деревьев, общестроительные работы, включая монтаж балок и колонн, стеновых панелей, плит перекрытий, устройство внутренних стен и перегородок. Контракт предусматривает установку дверей, окон, устройство полов и кровли, внутренние и наружные отделочные работы, прокладку инженерных сетей, установку собственной котельной.
Застройщик должен обеспечить установку охранной и пожарной сигнализации, системы контроля доступа, системы оповещения, часофикации, телевизиофикации и радиофикации. Одним из пунктов задания является технологическое оборудование бассейна. Исполнитель контракта возьмет на себя благоустройство двора, пусконаладочные работы, утилизацию строительного мусора и присоединение к водопроводу, канализации и электрическим сетям.
Все работы должны быть выполнены до 30 июня 2022 года. При этом в соответствии с графиком общестроительные работы необходимо выполнить до конца 2021 года.
Напомним, предыдущий контракт с ООО «Волгоградгидрострой» был подписан 4 августа 2020 года, окончание работ, согласно документам, должно было состояться до 31 декабря 2021 года. Жители Краснослободска, которые мечтали поскорее отвести своих детей в новое дошкольное учреждение, пожаловались в прокуратуру на вялотекущую стройку. Надзорный орган провел проверку, позднее было организовано совещание с участием чиновников администрации Среднеахтубинского района, представителей региональной инспекции Госстройнадзора и подрядчика. Директор «Волгоградгидростроя» тогда заявил о невозможности завершить контракт из-за роста цен на стройматериалы более чем на 30%.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
23.09.2021 19:31
Общество 23.09.2021 19:31
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2021 17:49
Общество 23.09.2021 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2021 16:44
Общество 23.09.2021 16:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.09.2021 14:20
Общество 23.09.2021 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2021 14:13
Общество 23.09.2021 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2021 12:13
Общество 23.09.2021 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2021 10:18
Общество 23.09.2021 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2021 09:47
Общество 23.09.2021 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2021 09:43
Общество 23.09.2021 09:43
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2021 08:31
Общество 23.09.2021 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2021 21:29
Общество 22.09.2021 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2021 19:32
Общество 22.09.2021 19:32
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2021 18:22
Общество 22.09.2021 18:22
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2021 16:21
Общество 22.09.2021 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2021 16:01
Общество 22.09.2021 16:01
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:31
Из-за волокиты газовиков поселок в Волгограде может замерзнуть этой зимойСмотреть фотографииCмотреть видео
17:54
Горе-подрядчик возвращается на брошенную стройку детсада под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:49
Волгоградский МУП отремонтирует 19 дорог в новом годуСмотреть фотографии
16:58
«Россети» вложили более 6 млрд в ремонтную программу в Южном федеральном округеСмотреть фотографии
16:24
В Волгограде суд отправил в колонию пятерых последователей Свидетелей ИеговыСмотреть фотографии
16:15
Аналитика МТС: 60% ритейл-компаний используют облака для развития e-commerceСмотреть фотографии
16:13
УФСБ раскрыло подробности дела о хищении денег нацпроекта «Экология» в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:20
Браконьерский стан с тушами сайгаков обнаружили в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
Российские актеры просят силовиков разобраться с захоронением бездомных собак в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:13
Вопрос энергобезопасности приграничных районов Волгоградской области решат на федеральном уровнеСмотреть фотографии
14:06
Волжский снова опередил Волгоград по числу новых зараженных ковидомСмотреть фотографии
13:34
Билайн ускорил мобильный интернет для посетителей мемориала на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
13:02
«Это наркотики?»: странное поведение водителя привлекло волгоградских полицейскихСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
В Volkswagen «Волга-Раст» прошла презентация абсолютно НОВОГО Volkswagen TaosСмотреть фотографии
12:13
В Волгоградской облдуме озаботились отсутствием оправдательных приговоров в судахСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде зампрокурора вступился за бездомную девушку-сиротуСмотреть фотографии
10:02
Водитель электротележки пострадал в ДТП в цеху под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:47
Министр энергетики РФ Шульгинов прилетел в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде 1% жилых домов не готовы к отопительному сезонуСмотреть фотографии
09:01
В Волгоградской области пенсионер задохнулся угарным газом в сгоревшем домеСмотреть фотографии
08:31
Фонд капремонта Волгоградской области требует изменить закон из-за подорожания стройматериаловСмотреть фотографии
21:29
В УФСБ по Волгоградской области произошла смена руководстваСмотреть фотографии
19:55
«Выезжала на трассу»: иномарка врезалась в скорую помощь под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:32
«Привился ради детей»: в Волгоградской области от коронавируса скончался руководитель известного ансамбляСмотреть фотографии
18:22
В Волгограде наблюдатели от СРЗП заразили коронавирусом кандидата-единороссаСмотреть фотографии
18:14
В Волгоградской области вскрыли хищения при реабилитации ерикаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
Ликвидация свалки у Камышина Волгоградской области обернулась уголовным деломСмотреть фотографии
17:45
Губернатор Волгоградской области отказался от мандата депутата ГосдумыСмотреть фотографии
16:45
AK&M повысило «Ростелекому» рейтинг отчетности ESG до уровня Resg1Смотреть фотографии
16:41
В Волжском машину-призрак гражданина СССР отогнали на штрафстоянкуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 