В Волгоградской области массово горят бани





Две бани сгорели за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, накануне в городе Котельниково на улице Куйбышева загорелась кровля деревянной бани на площади 5 кв.м. Пожарные расчеты боролись с огнем 37 минут. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправности дымохода печи. По этой же причине поздно вечером загорелась деревянная баня в хуторе Дурновский Новоаннинского района. На улице Казачьей горела кровля строения на площади 24 кв.м. Пожарные расчеты добровольной пожарной команды села Староаннинского все потушили за 25 минут. Погибших и пострадавших на пожарах нет.

Отметим, что в регионе менее чем за неделю сгорели 7 бань.



